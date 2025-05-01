Insten els autònoms a sol·licitar indemnitzacions
L’organització d’autònoms UPTA va instar ahir els més de dos milions de treballadors per compte propi a reclamar a les seues companyies subministradores d’electricitat pels danys ocasionats amb l’apagada. Va demanar als autònoms documentar les incidències sofertes i conservar proves de l’impacte econòmic per poder reclamar. Per la seua part, el president d’ATA i vicepresident de la CEOE, Lorenzo Amor, creu que els autònoms tenen complicat reclamar fins que no s’aclareixin les causes ni es determini la responsabilitat de l’apagada. Va xifrar en uns 1.300 milions les pèrdues patides pels autònoms. Així mateix, l’agència de qualificació creditícia DBRS calcula que les companyies d’assegurances patiran pèrdues d’entre 100 i 300 milions.