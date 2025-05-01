SEGRE

L’Screenbox va reforçar el bar i les llibreries van tancar

REDACCIÓ

Etiquetes:

Els establiments del sector cultural de Lleida van viure l’apagada de formes diverses. El complex Screenbox, que va haver de suspendre la majoria de projeccions previstes fins a les 19.00, quan a la fi van recuperar la llum. L’equip de treballadors del cine va col·laborar amb els del servei de bar per atendre el centenar de persones que van passar pel local a la recerca de refugi i menjar, asseguren els seus responsables. D’altra banda, els treballadors de la llibreria la irreductible no van poder abandonar l’establiment fins a la 1.00 de la matinada, ja que “no hi havia manera de tancar la porta ni d’abaixar la reixa”, van explicar. En el cas de la Caselles, van poder activar la reixa manualment al migdia i ja no van obrir les portes a la tarda. Per la seua part, La Fatal va decidir tancar a les 18.00.

