L’Screenbox va reforçar el bar i les llibreries van tancar
Els establiments del sector cultural de Lleida van viure l’apagada de formes diverses. El complex Screenbox, que va haver de suspendre la majoria de projeccions previstes fins a les 19.00, quan a la fi van recuperar la llum. L’equip de treballadors del cine va col·laborar amb els del servei de bar per atendre el centenar de persones que van passar pel local a la recerca de refugi i menjar, asseguren els seus responsables. D’altra banda, els treballadors de la llibreria la irreductible no van poder abandonar l’establiment fins a la 1.00 de la matinada, ja que “no hi havia manera de tancar la porta ni d’abaixar la reixa”, van explicar. En el cas de la Caselles, van poder activar la reixa manualment al migdia i ja no van obrir les portes a la tarda. Per la seua part, La Fatal va decidir tancar a les 18.00.