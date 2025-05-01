UNIVERSITAT
Més universitaris amb ansietat i que treballen per pagar la carrera
Segons un informe de la Xarxa Vives, després d’enquestar 45.000 estudiants. També constata una disminució de les hores setmanals que dediquen a l’estudi
Els estudiants universitaris pateixen més problemes d’ansietat, dediquen menys hores a l’estudi i creix el pes del treball com a font d’ingrés per costejar-se els estudis, segons un informe de la Xarxa Vives d’Universitats, de la qual formen part la UdL i totes les de territoris de parla catalana, elaborat a partir d’enquestes a 45.000 alumnes. Constata que el 22,2% dels ingressos que utilitzen per afrontar les despeses dels estudis provenen de treballar durant el curs, mentre que el 2022 era el 16,9%. No obstant, el 76,1% es dedica de forma “gairebé exclusiva” als estudis, però augmenten els que tenen llocs de treball intermitents o de menys de 35 hores. Els ingressos per beques baixen del 17,2% al 13,9%. Sobre això, la Sindicatura de Comptes va alertar ahir que les beques a Catalunya deixen fora algunes llars en risc de pobresa i que l’import atorgat no cobreix les necessitats que suposen els estudis.
L’informe de la Xarxa Vives conclou també que estudien una mitjana de 22,8 hores per crèdit i que el nombre d’hores setmanals ha disminuït de les 36 el 2028 a les 32 l’any passat. Així mateix, augmenten els estudiants a distància.
Pel que fa al benestar emocional, indica que un de cada quatre alumnes (el 26,4% el 2024 davant del 23,4% el 2021) afirma haver patit ansietat i “augmenten els casos amb diagnòstic mèdic”. En canvi, baixa la incidència conjuntural de la depressió (del 25,9% al 22,8%).
En un altre ordre, la taxa d’aprovats a Lleida a les proves d’aptitud personal (PAP), imprescindibles per accedir als graus d’Educació, és del 63,21%, per sobre de la mitjana catalana, del 58,07% (61,69% dels procedents de Batxillerat i un 35,59% dels d’FP), va informar Universitats. La convocatòria extraordinària es preveu per al 16 de juliol.
Plans per millorar la salut emocional de joves
La segon jornada Salut i Escola, que es va celebrar ahir al campus de Cappont, va congregar més de 160 professionals d’aquests dos àmbits, com docents, psicopedagogs, treballadors socials, metges i infermers. Aquest programa promou la col·laboració entre els centres educatius i els serveis sanitaris per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç de possibles problemes, sobretot relacionats amb el benestar emocional. En aquest sentit, centres educatius van explicar les seues experiències aplicant projectes per millorar la salut emocional dels alumnes i hi va haver tallers sobre com parlar a les aules de prevenció de trastorns alimentaris, masculinitats, autolesions i risc de suïcidi, diversitat de gènere, addiccions, bullying i prevenció de la violència sexual.