Ampli dispositiu a la partida de Rufea de Lleida pel primer foc de ribera d’aquest any
Va calcinar uns 2.000 metres quadrats en un canyís prop d’una casa. Es va declarar a les 16.55 hores i els Bombers no van poder donar-lo per controlat fins a les 19.16
L’Horta de Lleida va registrar aquest dijous el primer foc de ribera de la temporada. Concretament, un incendi va arrasar uns 2.000 metres quadrats d’un canyís i altra vegetació a Rufea. Els Bombers de la Generalitat van activar un total de nou dotacions i van comptar amb el suport dels Agents Rurals, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.
El foc es va declarar a les 16.55 hores prop d’una casa –que no va resultar afectada– i a l’altura de la depuradora, però a l’altre marge del riu Segre. Inicialment es van activar dos dotacions però, davant del risc de propagació, es van desplaçar unes altres set, que poc després van aconseguir perimetrar el foc per evitar que es propagués. A les 18.44 hores van aconseguir donar-lo per estabilitzat i a les 19.16 per controlat, segons van informar els Bombers. Van cremar uns 2.000 metres quadrats de vegetació de bosc de ribera i les causes estan en investigació, segons els Agents Rurals.
En aquesta època de l’any es dispara aquesta tipologia d’incendis, al coincidir amb l’aparició del borrissol dels pollancres, que en facilita la ràpida propagació. A més, aquest any, a causa de les abundants preciptaciones, hi ha molta més vegetació.
Els Bombers van efectuar ahir a la tarda uns altres dos serveis per incendis a la capital del Segrià i Alfarràs. Pel que fa al de Lleida ciutat, dos dotacions van acudir a l’avinguda València, a Cappont, quan van ser alertats d’un foc a la cuina d’un pis situat en una setena planta (18.48 hores). Va quedar en un conat. Al d’Alcarràs, van ser alertats per un foc en una nau en desús. Van rebre l’avís a les 17.48 hores i es va produir en un magatzem situat al quilòmetre 1 de l’L-800. Per a aquest servei es va activar tres dotacions. D’altra banda, ahir al matí van acudir a revisar un cartell metàl·lic que estava a punt de caure al carrer Alcalde Costa (11.06 hores).