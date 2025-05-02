Detinguts 4 menors per calar foc en contenidors a Lleida
La Urbana els ha arrestat de matinada al barri de Pardinyes
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquest divendres de matinada quatre menors d'edat acusats de calar foc en contenidors de la ciutat. La detenció s'ha produït a les 01.43 hores al carrer Antoni Blàvia, segons ha explicat la policia local, quan agents han localitzat quatre joves que coincidien amb la descripció donada per veïns dels sospitosos d'haver incendiat una hora abans una illa de contenidors al carrer Corregidor Escofet, al mateix barri de Pardinyes. Segons els Bombers, en aquest punt han cremat completament dos contenidors –policia i bombers han aconseguit apartar altres contenidors de la mateixa illa– i també ha resultat afectat parcialment un fanal.
Aquesta matinada els bombers també han treballat en un incendi en contenidors al carrer Ferran el Catòlic, a la cantonada amb el carrer Henri Dunant, al barri de la Mariola. En aquest cas, l'avís ha sigut a les 01.16 hores.
Comarques
Onada d’incendis de contenidors amb una desena de calcinats a Agramunt
Laia Pedrós
Lleida
Calcinats tres contenidors i afectat un quart a Cappont
REDACCIÓ