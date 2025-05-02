BARRIS
El 31% dels locals comercials del barri dels Mangraners de Lleida, sense activitat
Segons la Paeria, que preveu prendre mesures per incentivar l’obertura de botigues
Gairebé un terç dels locals comercials que hi ha als Mangraners estan buits i la Paeria preveu prendre mesures per promoure’n la reobertura. Així ho va assegurar dimecres l’alcalde, Fèlix Larrosa, en l’inici de les festes majors d’aquest barri, on va detallar que dels 58 locals que tenen censats, 18 estan sense activitat, és a dir, poc més del 31%. “És un dels reptes que ens hem marcat de forma prioritària: dinamitzar l’activitat comercial i social”, va assegurar Larrosa, que va remarcar que la seua intenció seria que els locals buits els ocupessin joves emprenedors de la zona. “Són accions importants per fer possible que els i les joves d’aquest barri puguin desenvolupar la seua vida aquí, fent el seu camí en l’espai on viuen. Contribuir activament també és fer-los créixer i generar-los noves oportunitats”, va destacar Larrosa.
A més de promoure l’obertura de comerços de proximitat, l’alcalde va dir que estan executant accions per dotar els Mangraners de més habitatge. En aquest sentit, va concretar que al setembre entregaran els primers 42 dels 121 nous pisos amb preus assequibles que s’estan edificant entre els carrers Vendrell i l’Albi, “dels quals una quarta part estaran reservats per a menors de 35 anys”. Paral·lelament, també es construiran 22 habitatges unifamiliars al carrer Josep Betriu, a Torre Salses. En total, va xifrar en 177 els habitatges que guanyarà el barri. “Més habitatge vol dir continuar fent xarxa comunitària i activitat als vostres carrers, places i escoles, més habitatge és sinònim de més vida”, va dir l’alcalde.
També va anunciar que revisaran la mobilitat del barri i que aviat començaran les obres de millora de la xarxa d’aigua i clavegueram. “La transformació comença al setembre, sou el barri de les noves oportunitats”, va concloure Larrosa.