SEGRE

BARRIS

El 31% dels locals comercials del barri dels Mangraners de Lleida, sense activitat

Segons la Paeria, que preveu prendre mesures per incentivar l’obertura de botigues

L’encreuament d’avinguda Flix amb el carrer Hostal de la Bordeta. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

L’encreuament d’avinguda Flix amb el carrer Hostal de la Bordeta. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Gairebé un terç dels locals comercials que hi ha als Mangraners estan buits i la Paeria preveu prendre mesures per promoure’n la reobertura. Així ho va assegurar dimecres l’alcalde, Fèlix Larrosa, en l’inici de les festes majors d’aquest barri, on va detallar que dels 58 locals que tenen censats, 18 estan sense activitat, és a dir, poc més del 31%. “És un dels reptes que ens hem marcat de forma prioritària: dinamitzar l’activitat comercial i social”, va assegurar Larrosa, que va remarcar que la seua intenció seria que els locals buits els ocupessin joves emprenedors de la zona. “Són accions importants per fer possible que els i les joves d’aquest barri puguin desenvolupar la seua vida aquí, fent el seu camí en l’espai on viuen. Contribuir activament també és fer-los créixer i generar-los noves oportunitats”, va destacar Larrosa.

A més de promoure l’obertura de comerços de proximitat, l’alcalde va dir que estan executant accions per dotar els Mangraners de més habitatge. En aquest sentit, va concretar que al setembre entregaran els primers 42 dels 121 nous pisos amb preus assequibles que s’estan edificant entre els carrers Vendrell i l’Albi, “dels quals una quarta part estaran reservats per a menors de 35 anys”. Paral·lelament, també es construiran 22 habitatges unifamiliars al carrer Josep Betriu, a Torre Salses. En total, va xifrar en 177 els habitatges que guanyarà el barri. “Més habitatge vol dir continuar fent xarxa comunitària i activitat als vostres carrers, places i escoles, més habitatge és sinònim de més vida”, va dir l’alcalde.

També va anunciar que revisaran la mobilitat del barri i que aviat començaran les obres de millora de la xarxa d’aigua i clavegueram. “La transformació comença al setembre, sou el barri de les noves oportunitats”, va concloure Larrosa.

Ampliació de voreres a avinguda Flix i el carrer Hostal de la Bordeta

La Paeria començarà a l’agost les obres per remodelar l’avinguda Flix i el carrer Hostal de la Bordeta per ampliar les voreres, i hi haurà nou mobiliari i arbres. També instal·larà semàfors a l’encreuament de l’avinguda les Garrigues amb els carrers Palauet i Juneda i es millorarà el d’aquest últim carrer amb Ignasi Bastús.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking