TRÀNSIT
Sis morts a les carreteres de Lleida el 2025, cinc al Segrià
Un total de sis persones han perdut la vida en accidents de trànsit en els quatre primers mesos del 2025 a les comarques de Lleida, cinc de les quals al Segrià, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Les sis víctimes mortals són la mateixa xifra que es va registrar entre gener i abril del 2024 a la demarcació.
Els tres primers sinistres mortals es van produir entre el 12 i el 17 de febrer a Corbins, Gimenells i Montferrer i Castellbò. En el primer va morir el conductor d’una furgoneta que va xocar contra un camió; en el segon, un jove conductor que va sortir de la via; i en el tercer, un motorista de 21 anys a l’impactar contra un cotxe que va fer una incorporació imprudent (el conductor va ser imputat per homicidi). Els tres següents han tingut lloc a la ciutat de Lleida, amb un estudiant de la UdL atropellat per un camió a l’N-240 (21 de març), un conductor d’una furgoneta a l’A-2 (31 de març) i un camioner que va morir a l’incendiar-se la cabina a la C-13 (24 d’abril). A Catalunya han mort un total de 52 persones, un 48% més, de 35 a 52.