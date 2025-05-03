INCIVISME
Quatre adolescents detinguts per cremar contenidors a Pardinyes
De 16 anys i sense antecedents, seran imputats per un presumpte delicte de danys
La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la 01.43 hores de la matinada quatre adolescents de 16 anys al carrer Antoni Blàvia, a Pardinyes, com a presumptes autors d’un delicte de danys per calar foc en contenidors de la rambla del Corregidor Escofet. Eren al costat d’un contenidor metàl·lic de roba de Càritas, a prop de la cantonada amb Jeroni Pujades, i els agents en van haver d’apartar un altre de plàstic perquè no es cremés també. Els agents en van detenir un dels menors gràcies a la descripció donada per la ciutadania i els altres tres es van entregar al veure l’arrest, segons ha pogut saber aquest diari. Els autors, veïns del barri i de nacionalitat espanyola, no tenien antecedents i aquesta seria la primera vegada que han comès un acte vandàlic d’aquestes característiques. Els detinguts, imputables al tenir més de 14 anys, passaran a disposició de la fiscalia de menors.
Així mateix, la Policia Local no va poder detenir les persones que van calcinar tres contenidors i en van danyar un altre al carrer Henri Durant, a Joc de la Bola, pràcticament al mateix temps que van cremar els de Pardinyes. Un fet i l’altre no tenien cap relació.
D’altra banda, la Urbana va detenir un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte de danys dijous a les 22.40 hores al carrer Pont de Suert, a Cappont. El detingut va trencar els vidres del portal d’un edifici i d’un vehicle.
Calcinats 190 contenidors a la ciutat durant l’any passat
La ciutat va registrar incendis a 190 contenidors durant l’any passat, la qual cosa equival a més de tres per setmana. La majoria van ser dels destinats a la fracció resta (51 al nucli de la ciutat i 16 a l’Horta). L’última onada d’aquest tipus d’incendis intencionats a la capital es va registrar aquest febrer passat al barri de Cappont, i un dels últims episodis més destacats va succeir l’agost de l’any 2023, quan un menor de 14 anys en va cremar una trentena al barri de la Bordeta.