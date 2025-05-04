BARRIS
L’associació veïnal de Balàfia demana una parada de bus a l’escola Minerva
Habilitar una nova parada d’autobús al costat de l’escola Minerva i millorar el funcionament de la línia L8 amb més freqüències. Aquestes són algunes de les exigències que l’associació de veïns de Balàfia farà al govern municipal en la seua pròxima reunió, segons va explicar divendres la seua presidenta, Jos Farreny. “La parada d’autobús a l’escola Minerva és una millora que reclamem des de fa temps i s’hauria d’habilitar en direcció a l’avinguda de Balàfia per donar servei als alumnes i professors de l’escola”, va dir Farreny, alhora que va afegir que “la millora de l’L8 també és una petició que fa temps que reivindiquem tant Balàfia com altres barris, però sabem que primer l’ajuntament ha d’afrontar la renovació de la concessió del servei d’autobusos, per la qual cosa creiem que costarà més de complir”. Paral·lelament, l’associació veïnal també demanarà condicionar totes les parades del barri per fer-les més accessibles i còmodes per als usuaris.
Fa anys que l’associació de Balàfia reclama millores en el transport públic, especialment en la línia L8. En aquest sentit, l’any passat va reclamar, juntament amb els barris de Gualda i el Clot, més freqüències.