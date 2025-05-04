URBANISME
En tràmit la llicència d’obres del parc comercial de Torre Salses
“Estem pendents dels informes tècnics municipals”, diu Larrosa. A la zona també hi haurà 22 xalets, 99 pisos socials i més edificis d’habitatges
El parc comercial que Promenade Lleida projecta a la zona de Torre Salses és més a prop de veure la llum verda definitiva per a l’inici de les obres. Després que la Generalitat atorgués la llicència comercial fa escassos dos mesos, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir que “la llicència d’obres ha entrat a tràmit i estem pendents dels informes dels serveis tècnics municipals”. Va explicar que es tracta d’una gestió “merament tècnica, si el promotor compleix la normativa emetran un informe favorable, i si no, faran els requeriments necessaris perquè el document tingui totes les garanties”.
Larrosa va donar a conèixer l’estat de la tramitació d’aquest futur complex de 56.953 metres quadrats després de destapar la nova placa de la Gran Via dels Mangraners, l’anterior avinguda de Torre Salses. Es tracta de l’artèria principal que creua tota la zona d’expansió que es va urbanitzar fa més d’una dècada entre els Mangraners i la Bordeta, on a més de la gran zona comercial “hi haurà 22 parcel·les per a xalets i una combinació d’edificis de pisos de renda lliure i de venda a preu taxat, així com 99 pisos de lloguer assequible per a joves”, va dir l’alcalde. Va afegir que “espero que en uns mesos ja estiguin les grues posades” per construir els habitatges. Previsiblement, les obres del parc comercial podrien començar en paral·lel.
La presidenta de l’associació de veïns dels Mangraners, Pilar Sánchez, va valorar que Torre Salses “donarà vida al barri i a la ciutat” i va afegir que “hi ha veïns que creuen que serà contraproduent, però la competència et manté despert i farem de Lleida una ciutat en què els visitants puguin gaudir de tot el que tenim. Podem tornar a ser la ciutat de fa 20 anys, quan l’Eix Comercial no tenia res a veure amb el d’ara”.
‘Naix’ la primera Gran Via de la ciutat als Mangraners
Els veïns dels Mangraners van descobrir ahir la primera placa amb el nou nom de Gran Via dels Mangraners a l’anterior avinguda de Torre Salses. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que l’associació de veïns va demanar el 2016 el canvi, al qual es va comprometre el 2018 i finalment es va aprovar l’any passat en la comissió permanent del Consell de Ciutat. “Aquesta Gran Via és extraordinària perquè ofereix unes vistes espectaculars a la Seu Vella, és la porta natural a la ciutat i quan estigui desdoblat el vial de Víctor Torres hi haurà 4 minuts amb cotxe fins a l’estació de trens si tots els semàfors estan en verd”, va afirmar. El regidor Roberto Pino va afegir que “la reivindicació dels últims mesos i anys per créixer és el nostre objectiu com a barri”. La presidenta de la junta veïnal, Pilar Sánchez, va celebrar que “per fi comencem a ser al lloc que ens correspon, ens ho hem guanyat”. L’acte va formar part de la festa major dels Mangraners, que se celebra fins avui. Un dels moments destacats d’ahir va ser el tardeig amb l’orquestra Premium.