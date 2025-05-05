SEGRE
Mor un temporer a Alcarràs durant el pic de l'onada de calor

36a edició de la Fira de Titelles de Lleida: galeria de fotos

El pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs es va convertir matí i tarda en l’escenari de ‘Joséphine’.

El cel ennuvolat i el vent que van dominar durant la tarda del cap de setmana no van impedir que centenars de famílies s’atansessin als espectacles a l’aire lliure programats en el marc de la 36a edició de la Fira de les Titelles de Lleida.

A continuació deixem un recull d'imatges sobre la darrera edició de la Fira de les Titelles.

‘My shadow and me’ a CaixaForum

‘My shadow and me’ a CaixaForum

Un teatre infantil amb titelles a la Plaça de la Paeria

Un espectacle familiar a la Plaça Sant Francesc de Lleida

Un teatre amb titelles al Museu de Lleida

L’espectacle itinerant dels alemanys Pantao, ‘Grandmother Tortoise’, va recórrer diversos espais de Lleida, com la plaça de la Catedral.

Xirriquiteula al teatre de l'Escorxador, interpretant Vai Via

La companyia lleidatana Campi Qui Pugui va representar ‘Camelva’ a la plaça Esteve Cuito

Les ombres de ‘My shadow and me’ a CaixaForum

Espectacles espontanis de titelles al carrer, davant d'un mercadet 

Unes titelles diferents a la Plaça de la Catedral 

‘Conte de Nadal’, de Société Mouffette, a l’Arxiu Històric

Un home amb una titella al carrer 

El ‘quiròfan’ de la instal·lació ‘Desiderata’, de Mama Crea

