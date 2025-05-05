El robatori de cable a la línia de l'AVE que connecta amb Andalusia afecta 11.000 viatgers
El servei va normalitzant-se
El servei ferroviari a la línia d’alta velocitat (AVE) entre Madrid i Andalusia va normalitzant-se amb la previsió de recuperar-se al 100 % abans de les 16.00 hores d’aquest dilluns, després d’un robatori de cable de coure en diversos punts de la província de Toledo registrat aquest diumenge i que ha afectat prop d’11.000 viatgers.
El robatori es va produir en cinc punts, tres d’ells a Los Yébenes i dos a Manzaneque, i va provocar la detenció de diversos trens i va impossibilitar la sortida de molts d’altres, per la qual cosa, després de la represa de la circulació aquest matí, es continuen acumulant importants retards. S’han vist afectades per la incidència totes les companyies que ofereixen serveis ferroviaris entre Madrid i Andalusia: Renfe, Ouigo i Iryo i tot això coincidint amb el retorn del Pont de maig i a les portes de la Fira d’abril de Sevilla.
Adif ha informat que els seus serveis estan redactant la pertinent denúncia per la sostracció de cable registrada diumenge, mentre que la Guàrdia Civil ha obert una investigació a instàncies del jutjat d’instrucció competent. El servei ferroviari entre Madrid i Sevilla s’ha reprès avui a les 09:30 hores, mentre que la circulació entre la capital d’Espanya i Toledo es va reprendre a les 08:45 hores.
Des que es va reprendre el servei estan circulant trens en ambdós sentits, tant els habitualment programats com els que les companyies ferroviàries estan contractant per atendre els viatgers afectats per les suspensions.
Puente qualifica el robatori de "sabotatge"
El ministre de Transport, Óscar Puente, va qualificar de "sabotatge" la sostracció de 150 metres de cable de coure en cinc punts de la província de Toledo, segons les primeres investigacions, el que va afectar la senyalització i 30 trens. El ministre va denunciar que el sostret és d’escàs valor (uns mil euros) en comparació amb el gran perjudici causat, i que es va tractar d’una acció coordinada i intencionada en una zona tancada, però sense càmeres de seguretat. A la xarxa X va precisar després que el robatori va ser "en zones d’accés a través de pistes forestals entre oliveres".
La sostracció del cable, juntament amb la posterior "enganxada" d’un tren d’Iryo que va arrossegar la catenària, segons el president de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, han afectat en conjunt a almenys 10.700 viatgers i han causat aglomeracions a les estacions de Santa Justa (Sevilla) i Atocha (Madrid). Tanmateix, Iryo ha explicat que un tren de la companyia estava aturat a La Sagra a les 21:30 hores de diumenge pel robatori de cables previ que provocava l’alentiment del trànsit. Abans de reprendre la marxa es va detectar la falta de tensió a la catenària, la qual cosa va fer que hagués de romandre detingut. Dos hores després va arribar el tren de rescat, que va traslladar els passatgers a Màlaga.