MOBILITAT
Estudi del servei de busos abans de decidir si es municipalitza o no
La Paeria en licita la redacció per un import de 116.363 euros. El document ha d’incloure l’anàlisi de la demanda, la viabilitat i l’eficiència, a més dels costos
La Paeria ha tret a concurs la redacció del projecte de prestació del servei d’autobusos urbans i el plec tècnic per a la contractació, per un import de 116.363,66 euros, que ha d’incloure un estudi de demanda, un altre de viabilitat econòmica i eficiència i una estructura de costos.
La concessió actual acaba a finals de desembre i aquest document ha de determinar el dimensionament i les característiques del servei per adaptar-se millor a la demanda, abans de decidir si opten per licitar una nova concessió o “la fórmula alternativa que s’acordi”, amb referència a una possible municipalització.
“Volem fer una anàlisi de la situació actual de la xarxa de busos per dissenyar-ne una de millor, amb línies i freqüències més adaptades a la ciutat i als ciutadans”, va indicar la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón. Va afegir que “des de l’última revisió han passat anys, la ciutat ha crescut i les normatives i els models de mobilitat són diferents”. “Per això fem aquest estudi, per veure els pros i els contres i tenir informació per dissenyar el nou servei. Som conscients que ara hi ha carències i volem que sigui encara més utilitzat”, va subratllar.
En aquest sentit, la documentació del concurs detalla que “a més de la mateixa evolució de la població i la trama urbana, s’han anat produint solapaments de línies i trànsits compartits amb altres serveis públics. Per tant, es necessita que s’elabori una proposta de racionalització i modernització de l’actual concessió mitjançant el disseny d’un model basat en criteris de racionalització econòmica i sostenibilitat, suficiència i qualitat del servei”.
El termini de presentació d’ofertes finalitza el pròxim dia 21 i la data prevista d’inici del contracte és l’1 de setembre. Morón va assenyalar que és possible que hagin de prorrogar l’actual concessió del servei d’autobusos uns mesos, tenint en compte que acaba a finals de desembre.
Adjudicat el manteniment de jardineria del marge dret
L’ajuntament ha adjudicat a l’empresa Urbaser el servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana del marge dret de la ciutat, per un import de 4.391.766,46 euros i per als pròxims dos anys. El contracte per a la del marge esquerre ja la va assignar a Raga Medio Ambiente.
Així mateix, va adjudicar a la unió temporal d’empreses format per les fundacions privades Aspros i Ilersis el manteniment integral del parc dels Camps Elisis, per 760.230 euros i també per dos anys. Aquest contracte està reservat a centres especials de treball o empreses d’inserció regulades. Al seu torn, la Diputació va adjudicar a l’Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa, el manteniment de les zones verdes de la Caparrella, per 161.113,46 euros.