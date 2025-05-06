SEGRE

Més de 1.500 firmes contra la despesa militar

La plataforma va convocar una concentració ahir a la plaça Paeria. - PLATAFORMA ATUREM LES GUERRES

Més de 1.500 lleidatans ja han firmat un document en contra de l’augment de la despesa militar que la plataforma Aturem les Guerres vol entregar a la Paeria en el ple del juny per instar els regidors que s’oposin a “una escalada bel·licista que només beneficia quatre personatges molt rics de la indústria de l’armament i va en contra de la immensa majoria”. Així ho va denunciar ahir Jaumé Añé, portaveu de la plataforma, després de la concentració a la plaça de la Paeria que l’organització repeteix mensualment des del març. “Amb els 10.400 milions que va anunciar el president Sánchez, la despesa militar ja assolirà el 2% del PIB aquest any”, va afegir. Així mateix, Añé va lamentar que “els més de 17.000 nens morts a Gaza durant els últims 19 mesos equivalen a tota la població infantil (de 0 a 12 anys) de Lleida”.

