CONCENTRACIÓ
Més de 1.500 firmes contra la despesa militar
Més de 1.500 lleidatans ja han firmat un document en contra de l’augment de la despesa militar que la plataforma Aturem les Guerres vol entregar a la Paeria en el ple del juny per instar els regidors que s’oposin a “una escalada bel·licista que només beneficia quatre personatges molt rics de la indústria de l’armament i va en contra de la immensa majoria”. Així ho va denunciar ahir Jaumé Añé, portaveu de la plataforma, després de la concentració a la plaça de la Paeria que l’organització repeteix mensualment des del març. “Amb els 10.400 milions que va anunciar el president Sánchez, la despesa militar ja assolirà el 2% del PIB aquest any”, va afegir. Així mateix, Añé va lamentar que “els més de 17.000 nens morts a Gaza durant els últims 19 mesos equivalen a tota la població infantil (de 0 a 12 anys) de Lleida”.