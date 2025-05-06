SEGURETAT
Més de 300 mossos diuen “prou” i exigeixen protecció arran de les agressions de la Mariola
Reclamen el suport de la cúpula i del departament i demanen la dimissió del cap dels Mossos al Segrià
“Ja n’hi ha prou” o “no més sang” van ser algunes de les consignes que van cridar dels més de 300 agents dels Mossos d’Esquadra i d’altres cossos policials que ahir al migdia es van concentrar davant de la comissaria de la policia catalana a Lleida per denunciar l’increment de les agressions que pateixen, exigir més protecció i mostrar el seu malestar amb la cúpula del cos i del departament d’Interior. Una protesta convocada pels sindicats policials (SAP-FEPOL, USPAC, SME-FEPOL i CCOO) arran del brutal atac que van patir fa una setmana per part d’una turba de veïns de la Mariola i en el qual sis efectius de l’ARRO van resultar ferits –van rebre 57 punts de sutura en total–. Tots ells coincideixen a remarcar que l’episodi de la Mariola ha de ser un punt d’inflexió i que no és un fet aïllat. Borja Delgado (CCOO) va descriure l’atac de la Mariola com “una agressió premeditada” que demostra que “els agents s’estan trobant amb una violència inusual”. Albert Palacio, d’USPAC, va afirmar que “no pot ser que hi hagi barris en els quals la policia no pot entrar”. Va afegir que “la Mariola hauria d’estar tancada fins que no es detinguin els agressors i que no entri droga ni objectes robats”.
Toni Castejón i Imma Viudes, de SAP-FEPOL, van afirmar que “el 2024 vam patir 2.550 agressions contra agents i només aquest gener 223. No podem continuar així”.
En aquest sentit, van demanar més càstig penal pel delicte d’atemptat a l’autoritat.
Durant la concentració es va demanar la dimissió de l’inspector Xavier Ribelles, cap dels Mossos al Segrià. També van carregar contra la consellera d’Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius. “Que no s’amaguin, ens donin suport i condemnin els fets.”
La consellera Parlon va condemnar ahir des d’Olot l’agressió a la Mariola i va explicar que el seu departament es fixa la defensa jurídica dels Mossos com “una de les prioritats”, en les actuacions que porten a terme. “Hem de protegir el cos amb més mitjans i també en la defensa jurídica dels mossos, com a objectiu prioritari”, va afirmar. Va afegir que “des del primer dia que expressem el suport als Mossos”.