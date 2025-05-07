Un àrbitre menor d’edat denuncia un juvenil
Un futbolista del Baix Segrià ha estat sancionat amb 29 partits per agressió
L’àrbitre que va ser agredit durant el partit Baix Segrià-Pardinyes, disputat el passat 27 d’abril i corresponent al grup 45 de la Segona divisió de juvenils, ha presentat denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per les lesions que va patir en l’aldarull.
El col·legiat, menor d’edat igual que l’agressor, va rebre un cop de puny a la cara i diversos cops al cos a l’acabar el partit per part del jugador del Baix Segrià S.R., que poc abans del final del partit havia estat expulsat. El col·legiat li va mostrar la targeta roja per les reiterades protestes de l’infractor a l’anotar el Pardinyes el definitiu 1-3 en el minut 89.
El jugador del Baix Segrià va incomplir el reglament, que obliga un expulsat a dirigir-se directament als vestidors, i va continuar veient el partit des del camp. A l’acabar, S.R. es va adreçar cap a l’àrbitre i després de recriminar-li la seua actuació el va agredir, per la qual cosa va necessitar assistència mèdica.
Sanció de 29 partits a un jugador juvenil de futbol sala
Després de visitar el CAP d’Alcarràs, va presentar la denúncia al mateix camp de futbol davant dels Mossos d’Esquadra que s’hi havien desplaçat arran de l’incident. El subcomitè de competició de la delegació a Lleida de l’FCF li ha imposat una dura sanció, el doble de l’habitual al ser el col·legiat menor d’edat.
En total, S.R. ha estat suspès amb 29 partits, com va publicar ahir SEGRE, 25 per l’agressió. A més, li imposa dos partits més de suspensió per dirigir-se a l’àrbitre de manera despectiva i de menyspreu, un altre per l’expulsió i un més per no dirigir-se als vestidors, una vegada va veure la targeta roja i presenciar el partit des d’una altra ubicació.