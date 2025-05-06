Sanció de 29 partits a un jugador juvenil de futbol sala
El Comitè de Competició ha imposat aquesta dura sanció després dels incidents ocorreguts en un partit contra el Pardinyes A de la Segona divisió juvenil
El subcomitè de competició de la delegació a Lleida de la Federació Catalana de Futbol ha imposat una sanció de 29 partits a un jugador juvenil del Baix Segrià S.R. per agredir el col·legiat després del partit disputat el passat 24 d'abril contra el Pardinyes A. Els fets van tenir lloc en un encontre corresponent a la Segona divisió juvenil que va finalitzar amb victòria visitant per 1-3.
L'incident es va produir arran del gol que suposava l'1-3 definitiu, marcat per Darouich al minut 89 de partit. Immediatament després, l'àrbitre Ramon Jové Pociello va mostrar targeta vermella al juvenil del Baix Segrià, que posteriorment va agredir el col·legiat.
Segons detalla la resolució del subcomitè de competició a la qual ha tingut accés aquest diari, la sanció s'ha desglossat en diverses parts. La més severa són els 25 partits de suspensió per l'agressió al col·legiat, que sembla que va tenir lloc un cop finalitzat el matx mentre es dirigien als vestidors. A més, se li han imposat dues jornades addicionals per dirigir-se a l'àrbitre de manera despectiva, una altra per l'expulsió inicial, i una darrera per no abandonar el terreny de joc després de veure la targeta vermella, presenciant el partit des d'una altra ubicació.
Precedents recents de sancions greus
Aquest cas arriba poc després que el mateix comitè imposés un total de 70 partits de suspensió repartits entre set jugadors fa només un mes. En aquella ocasió, 36 encontres van recaure en quatre integrants del Miralcamp i 34 més en tres jugadors del Cafeteros d'Alcarràs, ambdós equips de futbol sala.