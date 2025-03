Setanta partits de sanció per a dos clubs de futbol sala de Lleida després d'una batalla campal

View this post on Instagram

Segre

El subcomitè de competició de la delegació territorial de la Federació Catalana de Futbol va acordar ahir imposar una sanció d’un total de setanta partits de suspensió repartits entre set jugadors, trenta-sis partits entre quatre del Miralcamp i trenta-quatre entre tres del Cafeteros d’Alcarràs, a conseqüència de la baralla multitudinària que es va produir durant la disputa del partit de Tercera Catalana de futbol sala el 22 de febrer passat. A més, el subcomitè imposa unes multes al Miralcamp que sumen un total de 727 euros, mentre que les del Cafeteros totalitzen 270 euros.

Les sancions individuals més dures corresponen a dos jugadors visitants del Cafeteros d’Alcarràs, amb tretze partits de suspensió a cada un. Es tracta de J.S.R.C. i W.D.S.B., als quals s’aplica l’article 387/387/4a, en què s’indica que la sanció és “per l’agressió consumada a qualsevol membre de l’equip arbitral, dirigent de club, o directiu o empleat de la FCF, comitè o Lliga o espectador”. A més, se’ls imposa una multa a cada jugador de 46 euros.

Un tercer jugador del Cafeteros, D.F.R.A., és castigat amb 8 partits de suspensió, en virtut de l’article 387/3c en el qual s’indica que la sanció és per “l’agressió a qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips contendents”. La multa per a aquest jugador és de 28 euros.

Finalment, hi ha una multa econòmica a l’equip de 150 euros “per l’agressió confusa i tumultuària dels jugadors dels dos equips”. Aquesta sanció econòmica unida a les que s’imposen als jugadors donen un total de 270 euros, abans esmentats.

Pel que respecta a l’equip que jugava com a local, el Miralcamp, la sanció més dura és per a J.B.B., al qual el subcomitè li imposa dotze partits de suspensió, en virtut de l’article 387/3c, per “l’agressió a qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips contendents”. A més, se’l sanciona econòmicament amb 42 euros.

Uns altres tres jugadors de l’equip local, D.R.M., K.O.F. i M.M.M., reben un càstig cada un de 8 partits de sanció, tots en aplicació de l’article 387/3c, i pel mateix motiu que l’anterior company. A cada un dels tres se’ls imposa una multa de 28 euros.

Finalment, el Miralcamp rep una multa de 450 euros, en virtut de l’article 389/3b “pel fet de produir-se incidents greus de públic contra jugadors, entrenadors, delegats, equip arbitral, dirigents...”.

Així mateix, se’l castiga amb jugar els tres pròxims partits a porta tancada.