POLÍTICA
Junqueras: “La UdL té un paper molt important”
El president d’ERC visita Agrotecnio
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va afirmar ahir a Lleida que entre les negociacions que manté amb el Govern central es troba “el compromís de 150 milions anuals dedicats a la investigació, i en les pròximes setmanes esperem poder mobilizar 110 milions pendents de l’últim exercici” per a aquesta finalitat.
Ho va afirmar durant la seua visita a les instal·lacions d’Agrotecnio, al campus d’Agrònoms de la Universitat de Lleida (UdL), on es va reunir amb el seu director, José Antonio Bonet, el rector, Jaume Puy, i el director d’Agrònoms, Jordi Graell. “Els centres d’investigació de la UdL tenen un paper molt important en la nostra economia, però també en altres àmbits com la medicina. Que siguin capaços de generar aliments que actuen com a medicaments és una demostració de la seua potència”, va celebrar Junqueras.
D’altra banda, quatre persones –les identitats de les quals són confidencials de moment– han obtingut la puntuació mínima en la convocatòria del procés per seleccionar el pròxim gerent del consorci del Parc Agrobiotech durant els propers quatre anys.