ESTUDIANTS
Més d’un centenar d’estudiants de la Universitat de Lleida reben ajuts econòmics
Un total de 125 alumnes de la Universitat de Lleida van rebre les seues credencials de les beques Santander dimarts en un acte al Rectorat.
De les beques per a les despeses de mobilitat, dins del programa Jade, s’han beneficiat 23 estudiants de diferents universitats mexicanes que tenen conveni amb la UdL. Els ajuts a estudiants de grau els han rebut vint alumnes, mentre que 79 estudiants més van rebre beques per a investigació.