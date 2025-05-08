‘Mindfulness’ per a deu persones sense llar a Lleida
La iniciativa ofereix eines per gestionar l’estrès i l’ansietat a usuaris de l’àrea d’inclusió social
Es combinen sessions en interiors i espais naturals
Un grup de 10 persones sense llar participen setmanalment en un taller de mindfulness organitzat per l’àrea d’inclusió social de l’Ajuntament. Aquesta iniciativa, que ha estat renovada per a una nova edició, busca proporcionar eines pràctiques per a la gestió de l’estrès, les emocions i l’ansietat en situacions de vulnerabilitat. El mindfulness, tècnica basada a fer atenció conscient al moment present sense judicis, està demostrant resultats positius en la millora del benestar emocional dels participants.
El tinent d’alcalde i regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha destacat l’excel·lent acollida d’aquest programa: "Mitjançant la creació d’un espai de seguretat i tranquil·litat, podem incidir en processos de millora del benestar de les persones sense llar". Les sessions són impartides per una especialista en mindfulness amb el suport de l’equip professional d’habitatges d’inclusió, alternant entre espais interiors i entorns naturals com La Mitjana o les vores del riu Segre, aprofitant els beneficis addicionals que aporta el contacte amb la naturalesa.
El projecte treballa aspectes fonamentals com la millora de l’atenció, la presa de decisions conscients i el maneig efectiu de l’estrès. També posa èmfasi en el desenvolupament d’habilitats per gestionar emocions difícils i reduir l’ansietat, tot orientat a incrementar el benestar subjectiu i fomentar l’autocura entre els participants en situació de vulnerabilitat.
Beneficis del mindfulness per a persones en situació d’exclusió social
La pràctica regular de mindfulness ofereix nombrosos beneficis per a les persones en situació de vulnerabilitat. Estudis recents han demostrat que aquestes tècniques poden reduir significativament els nivells de cortisol, l’hormona relacionada amb l’estrès, i ajudar a regular el sistema nerviós. Per a les persones sense llar, que freqüentment s’enfronten a condicions d’estrès crònic, aquestes eines resulten especialment valuoses.
El programa desenvolupa competències en tres àrees principals: atenció conscient, gestió emocional i autocuidat. Els participants aprenen a reconèixer patrons de pensament negatius i a desenvolupar una actitud d’acceptació i compassió cap a si mateixos. "Aquestes habilitats són transferibles a moltes situacions quotidianes i poden tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida", expliquen els responsables del programa.
Les sessions en entorns naturals aporten un component addicional en combinar els beneficis del mindfulness amb els de la naturalesa, una cosa que els especialistes denominen "atenció plena en espais verds". Aquesta combinació ha mostrat resultats prometedors en la reducció de símptomes d’ansietat i depressió en diversos estudis internacionals.
Un enfocament integral per a persones en situació de vulnerabilitat
El taller de mindfulness forma part d’un projecte més ampli de benestar, cuidat i autocuidat per a persones sense llar que desenvolupa l’àrea d’inclusió social municipal. Aquest enfocament integral busca atendre les persones en tots els moments vitals, incloent l’acompanyament en processos de malaltia i final de vida, aspecte freqüentment desatès en els programes convencionals d’atenció a persones sense llar.
La vulnerabilitat social i la falta d’habitatge no només afecten a les necessitats bàsiques materials, sinó que tenen un profund impacte en la salut mental i emocional. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a Espanya hi ha més de 28.000 persones sense llar, moltes de les quals presenten problemes de salut mental associats a la seua situació. Iniciatives com aquest taller responen a la necessitat d’abordar aquestes problemàtiques des d’una perspectiva holística.
El projecte personalitza les intervencions segons les necessitats específiques de cada grup, reconeixent l’heterogeneïtat dins del col·lectiu de persones sense llar.
Com funciona el mindfulness en la reducció de l’estrès?
El mindfulness o atenció plena treballa directament sobre els mecanismes neurològics relacionats amb l’estrès. En practicar l’observació conscient de pensaments, emocions i sensacions corporals sense jutjar-los, s’activen zones cerebrals relacionades amb la regulació emocional i es redueix l’activitat de l’amígdala, estructura cerebral vinculada a la resposta de lluita o fugida.
Per a les persones sense llar, que viuen en un estat constant d’incertesa i precarietat, aprendre a gestionar l’estrès pot suposar una diferència significativa en el seu benestar quotidià. A més, les tècniques apreses els permeten recuperar cert sentit de control sobre la seua experiència interna, fins i tot quan les circumstàncies externes continuen sent adverses.
La pràctica regular genera canvis que van més enllà del moment de la sessió, desenvolupant una capacitat més gran de resposta conscient davant situacions difícils. Els participants reporten millores en la seua capacitat per afrontar tràmits administratius complexos, gestionar conflictes interpersonals o manejar la frustració davant d’obstacles quotidians.