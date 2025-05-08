TRIBUNALS
Només 4 anys de presó per disparar al cap a un home a Pardinyes
Haver avançat 10.000 euros per rescabalar la víctima i haver confessat l’autoria han servit com a atenuants. En complirà dos més per tinença il·lícita d’armes
Quatre anys de presó per disparar al cap a un veí de Pardinyes i dos anys més per tinença il·lícita d’armes. Aquesta és la condemna que va acceptar ahir un veí de la capital del Segrià que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra el desembre del 2022 i que va ser jutjat ahir a l’Audiència.
El fet d’haver consignat 10.000 euros per fer front a una possible indemnització a la víctima i confessar davant del jutjat que va instruir el cas, “col·laborant aportant detalls que els Mossos desconeixien” –com va assegurar la fiscal–, s’han traduït en l’aplicació de dos circumstàncies atenuants –reparació del dany i confessió– que li han permès rebaixar la condemna. El Ministeri Públic sol·licitava inicialment una condemna de deu anys pels delictes de temptativa d’homicidi (7) i tinença il·lícita d’armes (3).
El judici per conformitat es va celebrar després de l’entesa a la qual van arribar Fiscalia, acusació particular i defensa. El tribunal va dictar sentència in voce, que ja és ferma perquè les parts van anunciar que no la recorreran. A l’haver-hi la conformitat, tampoc va caldre que declaressin la desena d’agents dels Mossos d’Esquadra que van investigar el cas.
El succés, com va avançar SEGRE, va ocórrer a les 11.00 hores de l’11 de desembre del 2022 al carrer Pintor Xavier Gosé, davant del bloc de pisos on vivien la víctima i l’acusat. Dies després la víctima va explicar a aquest diari que “anava a agafar el cotxe i se’m va atansar un home, va començar a increpar-me i em preguntava qui era i d’on era”. Segons la seua denúncia, l’agressor va treure una pistola que portava a la butxaca de la jaqueta i li va disparar a la cara. “Vaig sentir un soroll molt fort i vaig començar a notar sang i pólvora. No sabia si em tornaria a disparar, per la qual cosa vaig sortir corrents.” El tret li va arrancar quatre dents i li va lesionar la llengua.
El condemnat haurà d’indemnitzar la víctima amb més de 13.500 euros per les lesions i seqüeles ocasionades i no podrà aproximar-s’hi a menys de 500 metres ni comunicar-se amb ell durant un període de 8 anys. A més, el tribunal li prohibeix la tinença i ús d’armes durant un període de 6 anys. Està a la presó des del seu arrest.