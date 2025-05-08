SEGURETAT
Parlon es reuneix amb els mossos ferits en l’atac a la Mariola
La consellera diu que no hi haurà impunitat
La conselleria d’Interior, Núria Parlon, es va reunir ahir a la tarda a Lleida amb els agents dels Mossos d’Esquadra que van resultar ferits al ser atacats per una turba de veïns a la Mariola. El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, també va participar en la trobada, segons va informar El Nacional. L’objectiu era mostrar-los personalment el seu suport i fer pinya.
Al matí, la consellera va donar explicacions per aquest cas al Parlament. Va assenyalar que “hem contactat amb els agents ferits i el president Illa ja va anunciar que treballem per obtenir més mitjans perquè les intervencions dels Mossos siguin més segures”. Ho va dir durant la sessió de control, en què va anunciar que “reforçarem i millorarem la defensa jurídica en les intervencions dels Mossos. El meu suport absolut, de la prefectura i del Govern perquè la seua autoritat pública es pugui exercir davant dels qui no toleren les normes trencant la cohesió social”. També va rebutjar que hi hagi barris en els quals la gent no pot sortir al carrer a causa de la delinqüència: “És mentida.”
Per la seua banda, Trapero va dir també ahir al Parlament que no permetrà “cap espai d’impunitat” després de l’agressió de la Mariola. “A cap carrer la norma no serà diferent, cap espai d’autogestió”, va afirmar durant el seu discurs en l’acte del Dia de les Esquadres de Tarragona.
Així mateix, Trapero va afirmar que totes les institucions han de condemnar les actituds “d’intolerància, agressives i delictives” i va remarcar que quan s’agredeix un policia s’està agredint un sistema de conveniència. A més, també va asseverar que arribaran a punts on fins ara la seua presència ha estat “testimonial” i va subratllar que sempre ha defensat el treball dels agents.