L'habitatge de segona mà a Lleida es va encarir un 8,8%, mentre els salaris van pujar un 0,4%: “és un problema estructural”
La disparitat entre el cost de l'habitatge i els salaris continua creixent a Lleida. Segons revela un estudi elaborat pels portals Fotocasa i Infojobs, el preu dels habitatges de segona mà a la província lleidatana s'ha encarit un 8,8% durant l'any 2024, una xifra que contrasta dramàticament amb l'increment salarial, que només ha estat del 0,4% en el mateix període.
L'anàlisi posa de manifest que Lleida ha estat la província catalana on més ha augmentat el valor de l'habitatge usat l'any passat, situant el preu mitjà del metre quadrat en 1.460 euros. Paral·lelament, el salari mitjà a la província s'ha establert en 26.159 euros anuals. Pel que fa a l'evolució dels sous, només Tarragona presenta pitjors dades que Lleida dins del territori català, amb un retrocés salarial del 0,2%.
A nivell estatal, la situació reflecteix un problema encara més greu. Mentre que el salari mitjà a Espanya ha crescut un 7,4%, el preu de l'habitatge s'ha disparat un 25,3%. L'informe conclou que "l'habitatge puja tres vegades més que els sous, reflecteix un problema estructural", evidenciant un desequilibri creixent que dificulta cada cop més l'accés a l'habitatge per a molts ciutadans.