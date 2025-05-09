La Paeria de Lleida posarà en marxa un banc de finques agràries per promoure l'agricultura a l'Horta
L'eina vol donar suport als agricultors de la zona i a persones que es vulguin incorporar al sector agrari
La Paeria de Lleida crearà un banc de terres a l'Horta perquè els propietaris que tinguin previst deixar de treballar les seves finques puguin posar-les voluntàriament a disposició d'altres agricultors professionals i de la Paeria. Així ho recull l'actualització de l'estratègia de custòdia agrària de les terres no cultivades del municipi que l'equip de govern ha presentat a la Comissió Especial de l'Horta que s'ha celebrat aquest divendres. Aquesta eina té per objectiu facilitar l'augment de finques conreades a l'Horta, donant suport als actuals pagesos i facilitant la incorporació professional de les persones que vulguin dedicar-se al camp.
L'Ajuntament de Lleida farà publicitat del nou banc de terres a través d'un apartat a la web de l'Horta de Lleida i també farà recerca de parcel·les abandonades o sense cultivar perquè puguin incorporar-s'hi.
El banc de terres prioritzarà, per aquest ordre, els nous agricultors que vulguin incorporar-se a l'activitat agrària de forma professional; pagesos i pageses de l'Horta; entitats agràries, social o de custòdia per usos diversos (conservació, millora paisatgística, formació, integració de col·lectius en risc d'exclusió...); els agricultors de municipis veïns que tinguin terres a l'Horta; i els que no en tenen. A més, l'ajuntament podrà gestionar directament o a través d'una entitat de custòdia les finques, amb finalitats agràries, paisatgístiques o ambientals.
La inscripció al Banc de Finques serà gratuïta. El consistori farà una fitxa amb dades bàsiques, com la informació cadastral, la superfície, el pendent, la disponibilitat de reg, l'ús actual, la presència de construccions i les dades del propietari, entre d'altres, tot i que no farà públiques les dades de caràcter personal.
Els arrendataris assumiran les despeses d'explotació i la Paeria compensarà els impostos municipals mitjançant un programa d'ajuts. L'estratègia també incorporarà projectes de formació i foment de l'emprenedoria agrària, amb la col·laboració de l'Institut Municipal d’Ocupació (IMO). La reactivació de la custòdia agrària del territori és un dels punts inclosos en el Pla d’Actuació Municipal.
Un total de 12.351 de les 21.230 hectàrees del municipi de Lleida corresponen a l'Horta de Lleida i es calcula que més d'un 4% no estan cultivades. Compten en la seva majoria amb disponibilitat de reg i requisits d'inversió baixos, bàsicament el llaurat i desbrossat, a més de trobar-se molt a prop dels nuclis urbans.