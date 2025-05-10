ENSENYAMENT
Vora 1.800 firmes contra el tancament d’una línia d’ESO a l’institut Maria Rúbies de Lleida
Recollides en una setmana pels pares dels tres col·legis públics de la Bordeta
Les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de les tres escoles públiques de la Bordeta (Parc de l’Aigua, Enric Farreny i Joan Maragall) van entregar ahir als serveis territorials d’Educació 1.780 firmes per reclamar que no tanqui una línia de primer d’ESO a l’institut Maria Rúbies el curs vinent. Al principi van plantejar organitzar una mobilització a la rotonda davant d’Agustí Mestre, però finalment van optar per la recollida de firmes i en poc més d’una setmana n’han reunit gairebé 1.800.
La presidenta de l’AFA del col·legi Parc de l’Aigua, Laura Cortés Teixidó, va destacar que “lluitem per mantenir la quarta línia perquè moltes famílies del barri volen accedir a l’institut i sense ella es quedarien fora”. “Ens van explicar que un dels tres centres de Primària té doble adscripció, al Maria Rúbies i a un altre institut, i van calcular que el 50 per cent de famílies elegirien l’altre. Però amb les preinscripcions s’ha vist que no ha estat així i més de 40 famílies d’aquesta escola volen anar a l’institut de la Bordeta. Per això fa falta aquesta quarta línia”, va argumentar.
D’aquesta manera, els pares confien que el delegat d’Educació defensi a la conselleria mantenir aquesta línia “i tot el barri s’ha manifestat en forma de firmes perquè pugui mostrar el nostre suport”. “La Bordeta s’ha mobilitzat i així s’ha demostrat que vol que totes les famílies puguin accedir al seu institut, que té un bon projecte educatiu”, va concloure. Així mateix, també va destacar que han rebut el suport de l’institut i de l’entitat veïnal.