Expedient sancionador a la concessionària de la jardineria de la ciutat per falta de manteniment
La Paeria inicia el procés a l’UTE Eulen-B. Biosca al constatar també altres incompliments del contracte i després de diversos requeriments. “No estem contents amb el servei que està oferint”
La Paeria va anunciar ahir que obrirà un expedient sancionador a l’empresa concessionària del servei de jardineria de la ciutat, l’UTE Eulen-B. Biosca, al constatar “incompliments en els requisits establerts al contracte i falta de manteniment a les zones verdes”. De fet, les entitats veïnals de diversos barris han denunciat en reiterades ocasions el mal estat de les zones verdes i el creixement de males herbes entorn dels arbres i a la via pública (vegeu el desglossament).
La primera tinenta d’alcalde i regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, ja ha encarregat als serveis tècnics municipals iniciar la instrucció de l’expedient, després d’haver efectuat diversos requeriments a la concessionària.
Les infraccions detectades estan relacionades amb el personal adscrit al contracte i la falta d’entrega de les programacions de les tasques que han de portar a terme els treballadors, tal com determina el contracte, dificultant així el seguiment de la seua feina per part dels tècnics de l’ajuntament.
“La ciutadania de Lleida mereix un millor servei i que les zones verdes de la ciutat lluin. Fa temps que no estem contents amb el servei que està oferint aquesta empresa i li hem efectuat diversos requeriments perquè detectem que estan incomplint el contracte”, va indicar Iglesias, i va remarcar que l’expedient és fruit del control i seguiment que s’ha fet del contracte de jardineria des de l’inici.
Així mateix, va recordar que està en procés d’adjudicació el nou contracte del servei, que per primera vegada s’ha dividit en dos lots, fet que ha de comportar “una millora molt substancial en el manteniment dels parcs i de les zones verdes de la ciutat” quan entri en funcionament a partir del juny.
En concret, tal com va publicar aquest diari, la Paeria ha adjudicat el contracte del manteniment, la conservació i la neteja de la jardineria urbana del marge esquerre de la ciutat durant dos anys a la firma Raga Medio Ambiente, per un import de 3,622 milions d’euros, i la del marge dret a Urbaser, per 4,391 milions.
La Federació de Veïns veu la ciutat “descuidada” i demana millores
El president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, es va mostrar partidari d’exigir a la concessionària de jardineria de la ciutat que efectuï correctament la seua feina, encara que sigui a la recta final ja que al juny començarà el nou contracte. “Si es paga per un servei, s’ha d’exigir que es faci bé i si no, està bé que la Paeria prengui mesures”, va remarcar, i va subratllar que la jardineria de la ciutat està “descuidada”, fins i tot en zones renovades. “És una pena i s’ha de buscar una solució, un major manteniment”, va incidir, encara que també va lamentar l’“incivisme” d’alguns ciutadans, que roben plantes de parterres o jardineres de zones verdes.