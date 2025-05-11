SANITAT
La justícia ho confirma: els 15 minuts per passar el relleu entre infermeres computen en la jornada laboral
El TSJC dona la raó a una sanitària de l’UCI de l’Arnau que va sol·licitar computar el temps de solapament entre torns. El dedica a transmetre informació clínica
La sala contenciosa administrativa de la secció quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat els recursos interposats per una infermera de l’UCI coronària de l’hospital Arnau de Vilanova perquè se li reconeguin com a jornada ordinària els 15 minuts diaris que dedica en el moment de canvi de torn (conclòs el seu) a transmetre la informació clínica dels pacients a les seues companyes.
La sanitària, defensada per la lletrada Carme Bròvia Ribé, va presentar una sol·licitud el juliol del 2017 per computar el solapament entre torns com a temps de treball efectiu, però va ser desestimada i va demandar l’Institut Català de la Salut (ICS). El jutjat contenciós administratiu número 1 de Lleida va concloure el setembre del 2021 que “la transmissió de la informació s’ha de realitzar dins de la jornada laboral i de forma escrita”, però la demandant va recórrer i el TSJC li reconeix ara el dret que aquest quart d’hora de solapament es computi “amb efectes des de la reclamació formulada en la via administrativa”. Aquest temps suma més d’una hora a la jornada al cap d’una setmana.
Una portaveu de l’hospital explica que el tercer acord de l’ICS del 2023 reconeix i recompensa el solapament, així com que la sentència no és ferma. “Quan ho sigui, es farà l’oportuna resolució d’execució”, afegeix. Així, el sindicat Satse explica que “vam pactar reconèixer cinc minuts i la sentència ens obre la porta a demanar més minuts per a determinats serveis”.
En la seua defensa judicial, l’administració de l’Arnau va expressar que “els pacients de la unitat coronària es troben permanentment monitorats i controlats”, que “no existeix ordre de l’hospital que obligui a realitzar la transferència de la informació fora de la jornada de treball” i que tal transmissió és “atesa pels diversos sistemes d’informació escrita”. Tanmateix, el magistrat conclou que “l’administració no ha justificat que la jornada de treball incorpori un temps dedicat a la transmissió d’informació” i a més valora que “resulta raonable que una activitat de tanta sensibilitat inclogui la transmissió oral d’informació entre professionals”.