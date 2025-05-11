PRESÓ
Registrades mig centenar d’agressions entre reclusos a Ponent en tres mesos
Segons Justícia, s’han produït set atacs a funcionaris entre el gener i el març, un de gravetat
El Centre Penitenciari Ponent va registrar el primer trimestre mig centenar d’agressions entre interns, segons les dades públiques de la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica. Concretament, fins al 31 de març, últim dia disponible, s’informa de 53 incidents entre interns, dels quals 51 es cataloguen com a lleus i dos, de gravetat. En el mateix període, segons les mateixes xifres, hi va haver set agressions a funcionaris de la presó lleidatana, una greu. Així mateix, Justícia assenyala que en els tres primers mesos de l’any hi va haver 49 alteracions de l’ordre a Ponent.
El departament defineix aquestes situacions com aquelles en què l’actuació d’un o més interns comporta una obstrucció per al bon ordre regimental i un incompliment de les ordres dels funcionaris. Entre el gener i el març, sis d’aquestes alternances van ser considerades com a greus, la qual cosa implica que es van produir lesions a persones i /o danys de quantia elevada en les coses, així com tota acció o missió que posi en risc la seguretat. Així mateix, en el mateix període es van registrar tres incendis, la qual cosa va implicar l’ús d’equips i elements d’intervenció i extinció amb afectació en alguna dependència.
Durant l’any passat, segons la informació publicada per Justícia, es van comptabilitzar 141 alternances de l’ordre a la presó de Lleida, de les quals 52 van ser greus. Així mateix, hi va haver 11 incendis. Quant a les agressions, se’n van registrar 149 entre interns i 21 a funcionaris, set de les quals van ser de gravetat. D’aquestes, dos van ser amb violència sexual. D’altra banda, en el primer trimestre de l’any s’han registrat 40 autolesions, una de gravetat, de presos a la presó lleidatana i quatre sobredosis greus.
En el conjunt de l’any passat, hi va haver 147 autolesions de presos i 12 intents de suïcidi. També hi va haver 43 vagues, que s’entenen com a actes de protesta o resistència que impliquen l’abstenció de menjar, beure o prendre medicaments.
Noranta interns, el 13% del total, tenen una pena de 10 o més anys
A 31 de març, el centre penitenciari lleidatà comptava amb 674 interns, dels quals el 31,6% estaven en situació preventiva, per la qual cosa encara no tenen una condemna ferma. El 13% tenen una pena de 10 o més anys, amb 90 presos. Concretament, 49 compleixen entre 10 i 15 anys de presó i 41, més de 15. Són per delictes contra el patrimoni, homicidi, violència de gènere, drogues i violència sexual. A finals de març, l’edat mitjana de la població reclusa se situava en els 38,8 anys i el 56,4% eren de nacionalitat estrangera.