Laboral: el 8% dels joves de Lleida ni estudia ni treballa
La demarcació registra 600 joves més sense feina ni estudis en l’últim any, mentre es redueix el nombre de qui estudia i treballa alhora
Els joves són un dels col·lectius que més dificultats tenen per accedir al món laboral i això fa que moltes vegades es trobin sense feina al finalitzar els estudis, convertint-se en els coneguts com a nini, un terme encunyat per referir-se a aquelles persones d’entre 16 i 29 anys que ni estudien ni treballen.
La xifra de lleidatans en aquesta situació va créixer durant el primer trimestre d’aquest any en unes 600 persones a Lleida, al passar d’estar per sota dels 5.000 en l’arrancada de l’any passat a assolir els 5.600 aquest any, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA).
Per la seua part, el número de sí-sís, és a dir, aquells joves que a banda de cursar estudis també treballen, ja sigui a jornada completa o parcial, ha disminuït en comparació amb un any enrere, al passar dels 16.900 que l’INE comptabilitzava al tancament del primer trimestre del 2024 als 16.300 que constaven fins al març d’aquest any.