Fira de Lleida aixeca el seu primer pavelló desmuntable a l'espera de dissenyar el nou model firal
La nova infraestructura tindrà un cost de 3,6 milions d'euros i es preveu que estigui enllestida al setembre
Fira de Lleida ha iniciat els treballs de construcció d'un nou pavelló, el primer que serà desmuntable i que en el futur passarà a formar part del nou recinte als terrenys de l'antiga Hípica, al costat del canal de Seròs. La nova infraestructura tindrà un cost de 3,6 milions d'euros, finançats per la Paeria i la Diputació de Lleida. L'alcalde i president de la Fundació Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que la previsió és que el nou pavelló estigui a punt per acollir la fira de Municipalia a l'octubre i que, mentrestant, s'avança en el disseny del nou model firal. Larrosa ha explicat que aviat convocaran els patrons a una reunió i que també s'està parlant amb la Fecoll per traslladar en un futur l'Aplec del Caragol al nou recinte.
Larrosa ha explicat que, mentrestant, se seguirà treballant per millorar els serveis al recinte actual, com ara les zones d’aparcament. A més, un cop estigui llest el nou pavelló, l'accés principal a la Fira es farà pel carrer Camí de Picos, entre els dos pavellons, en un espai on s'habilitaran també diferents serveis per atendre els visitants.
Larrosa també ha afegit que es mantenen converses per a impulsar nous productes firals, aprofitant les noves instal·lacions i serveis que tindrà la Fira, amb la voluntat "de generar un nou estímul econòmic, no només a la capital sinó a tot Ponent" i aprofitant sinergies amb Fira de Barcelona.
Un pavelló efímer i desmuntable
El nou pavelló de Fira de Lleida, de caràcter efímer, estarà ubicat al costat del pavelló 4 i tindrà una superfície coberta d'uns 2.500 metres quadrats. Les obres de fonamentació i la llosa de paviment van ser adjudicades per Fira de Lleida el passat 27 de febrer a l'empresa Boscirem SL, per un import de gairebé 658.000 euros, amb un termini d'execució de tres mesos.
Un cop enllestida aquesta primera fase d’obres, la UTE formada per les empreses Bové i Gili Exhibitions SL i De Boer Estructuras España abordaran la instal·lació del nou pavelló desmuntable. El contracte inclou la redacció del projecte i el subministrament del material i l'execució de l'obra i s'ha adjudicat per 2,97 milions d'euros. La previsió és que els treballs estiguin enllestits al setembre.