SANITAT
L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida s’uneix a la xarxa d’atenció de cures pal·liatives pediàtriques
Per garantir als nens l’accessibilitat i tractament de malalties en fase avançada o terminals
L’hospital Arnau de Vilanova s’incorporarà enguany a la Xarxa d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral (XAPPI) del departament de Salut, un ens creat el 2020 i que té com a fita garantir l’accessibilitat, equitat i qualitat assistencial i d’acompanyament als nens i les seues famílies durant el tractament d’una malaltia en fase avançada o terminal. Una xarxa de la qual ja formaven part els hospitals Sant Joan de Déu i Vall d’Hebron de Barcelona i el Parc Taulí de Sabadell i a la qual ara se sumaran, a més de l’Arnau de Vilanova, el Trueta de Girona, Germans Trias i Pujol de Badalona, Althaia de Manresa, Joan XXIII de Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa. Els centres que s’incorporaran a la XAPPI ja han iniciat els treballs assistencials previs i han elaborat els seus plans de treball. En aquest sentit, la xarxa preveu tres nivells d’atenció amb equips formats per professionals de medicina, infermeria, psicologia i treball social amb formació en pediatria en cures pal·liatives. Al llarg de l’any es completarà el desplegament amb l’acompanyament d’aquests equips i establint rutes de complexitat pediàtrica per a cada territori.
Salut va recordar que l’any passat l’Arnau va atendre 28 pacients pal·liatius pediàtrics. A tot Catalunya van ser 931, dels quals 155 van obtenir l’alta i el mateix nombre van morir. Les principals patologies d’aquests pacients eren malalties neurològiques, perinatals, dermatològiques, cardiopaties i oncohematològiques.
La pròxima fase de la XAPPI serà ampliar-la a l’Atenció Primària i Salut ja prepara la formació per als seus professionals.
Reclamen més inversions i reconeixement a infermeria
El Sindicat d’Infermeria (Satse) va reclamar ahir una inversió més gran en plantilles, salaris i recursos per a la tasca de les infermeres, així com el seu reconeixement, “protecció i respecte” per garantir una atenció sanitària de qualitat. Unes reivindicacions que va fer en motiu del Dia Internacional de la Infermera, en què van recordar que aquests dèficits d’inversió i personal provoquen que hi hagi un sistema nacional de salut “deficient, ineficient i injust”.