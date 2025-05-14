URBANISME
Millora del ferm asfàltic de tres camins de l’Horta
L’ajuntament està millorant el ferm asfàltic dels camins de Llombart, Grenyana i Vell d’Alcoletge, a l’Horta. Els treballs formen part de la campanya de manteniment, que té un pressupost de 473.700 euros, que inclou una ajuda de 68.700 euros de l’Agència de Residus de Catalunya per aplicar àrids reciclats de la construcció.
La regidora d’Agenda Urbana i Espai Agrari, Begoña Iglesias, va afirmar que aquests tres camins “de l’Horta requerien una actuació profunda”, després de la qual “tindran una vida de deu anys, la qual cosa permetrà reduir la despesa en manteniment”. Entre els tres es milloren 2,2 quilòmetres, amb un doble tractament asfàltic.
La Paeria també preveu millorar dinou camins més (15 quilòmetres en total), amb 3.500 metres cúbics d’àrids reciclats, i fer reparacions parcials en 31 vies més.