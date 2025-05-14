INCIDENT
La Paeria de Lleida manté el precinte de l’atracció en què hi va haver dos ferides: “És el primer cop que ens passa una cosa així”
Es va produir una fallada mecànica al dispositiu de final de carrera, atrapant dos noies
La Paeria manté el tancament de l’atracció Bomber a les Firetes, en la qual diumenge passat dos noies van resultar ferides lleus arran d’una fallada mecànica i que la Guàrdia Urbana va precintar preventivament, com va avançar SEGRE. Tècnics de Llicències de l’ajuntament i agents de la Guàrdia Urbana van revisar ahir l’atracció i van requerir als responsables la documentació perquè la puguin tornar a posar en funcionament. Concretament, segons va informar la Paeria, es va demanar informe tècnic en relació amb els fets i la descripció de les mesures que s’han adoptat o es preveuen adoptar. També un nou certificat tècnic d’instal·lació i funcionament d’acord amb el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, i un control inicial complementari que garanteixi la posada en funcionament de l’activitat una vegada reparada la instal·lació i adoptades les mesures correctores. Per la qual cosa “l’atracció continua aturada. Es dictarà resolució de ratificació del cessament i no es podrà reprendre fins que es valori els documents citats”.
Per la seua part, Jordi Samit, un dels responsables de Bomber, va explicar que “és la primera vegada que patim un incident d’aquest tipus. Ara mateix no tenim ganes de reobrir”. L’incident es va produir durant l’arrancada, en una rampa en moviment que entra i surt. Samit va afirmar que “va ser una fallada d’una de les peces del dispositiu de final de carrera. Hi va haver un desplaçament d’un metre i mig que va atrapar les noies, però l’electrònica va funcionar i també el factor humà. Jo mateix vaig sortir ràpidament per socórrer-les”.
D’altra banda, hi va haver una inspecció en una tómbola de pernils després d’una denúncia.
Lleida
Accident en una atracció de les firetes de Lleida amb dos ferides lleus
Albert Guerrero