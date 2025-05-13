Tècnics inspeccionen l'atracció accidentada a les firetes de Lleida: "s'ha d'analitzar què ha passat"
Dues joves van resultar ferides diumenge a la nit quan una fallada en una plataforma de seguretat va provocar l'activació del fre d'emergència
Un equip de tècnics especialitzats ha realitzat aquest dimarts una inspecció exhaustiva de l'atracció "Bomber" a les firetes de Lleida, on diumenge a la nit es va produir un accident que va deixar dues noies de 20 i 29 anys ferides. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmat que tota la documentació presentada pel propietari de l'atracció estava en regla, tot i que ha puntualitzat que "un mecanisme pot fallar, malgrat que no hauria de ser el normal però pot fallar i en tot cas s'ha d'analitzar perquè ha fallat".
Segons ha avançat SEGRE, l'incident s'hauria produït per una fallada en una plataforma de seguretat d'una de les cabines de l'atracció. Aquesta plataforma, que havia de romandre abaixada, es va activar inesperadament durant l'arrencada, fet que va provocar l'activació automàtica del fre d'emergència. L'alcalde ha confirmat que les dues joves afectades evolucionen favorablement i ha expressat el seu agraïment per la ràpida actuació de tots els serveis implicats en l'emergència.
Ràpida intervenció dels serveis d'emergència
Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 21.37 hores i van mobilitzar tres dotacions, però en arribar al lloc dels fets ja van trobar que les joves havien estat alliberades de la cabina pel personal de la mateixa atracció. Les víctimes estaven sent ateses in situ pels equips del SEM, que posteriorment les van traslladar al CUAP de Prat de la Riba amb contusions lleus a les cames.
Una de les atraccions més imponents del recinte
L'atracció "Bomber" és considerada una de les més grans i espectaculars del recinte firal de Lleida. Es caracteritza per disposar de dos braços mecànics que eleven els usuaris a gran altura mentre realitzen moviments giratoris que arriben a col·locar les cabines completament de cap per avall. La Guàrdia Urbana, que va desplaçar diverses patrulles al lloc de l'incident, ha obert diligències d'investigació per determinar les causes exactes de l'accident.