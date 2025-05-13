SUCCESSOS
L’atracció accidentada de Lleida hauria tingut una fallada en una plataforma i va atrapar dues noies
Revisaran avui la instal·lació, que segons la Paeria té la documentació en regla
L’atracció de les Firetes de Lleida en la qual dos joves van resultar ferides diumenge, com va avançar SEGRE ahir, hauria tingut una fallada en una plataforma de seguretat d’una de les cabines, que havia d’estar abaixada però que es va activar i hauria atrapat les noies, de 20 i 29 anys.
Lleida
Albert Guerrero
Segons ha pogut saber aquest diari, això va fer que s’activés el fre d’emergència. Es preveu que durant la jornada d’avui se’n faci una revisió per part dels tècnics, que han d’avaluar si continua precintada, com estava ahir, o si pot tornar a funcionar amb normalitat.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 21.37 hores i es van activar tres dotacions que, quan van arribar al lloc, es van trobar que les noies ja havien estat alliberades de la cabina i eren ateses in situ pel SEM, que les va evacuar al CUAP de Prat de la Riba amb contusions lleus a les cames.
L’incident va tenir lloc a l’atracció Bomber, una de les més grans i de més altura del recinte, que compta amb dos braços que pugen a molta altura, fent moviments giratoris i que posen de cap per avall els usuaris. El personal de l’atracció va aconseguir alliberar el grup afectat, entre el qual es trobaven les dos noies que van resultar ferides. Fins al lloc dels fets també van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, que va obrir diligències d’investigació.
Durant el balanç de la festa major, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assenyalar ahir que l’atracció complia tots els requisits necessaris i la normativa, tant administrativa com de verificació de la instal·lació. “Té tota la documentació en regla”, va destacar. Així mateix, va explicar que hi ha una investigació oberta i que els tècnics especialitzats en aquest tipus d’instal·lacions revisaran l’atracció en qüestió per conèixer les causes de l’incident. Fins que aquestes no es coneguin, quedarà precintada, com ja es va decidir diumenge.
L’any 2019 hi va haver un incident similar a Agramunt. Quatre nens d’entre 10 i 12 anys van resultar ferits quan es va obrir una porta d’una de les atraccions giratòries instal·lades al costat del recinte de la Fira del Torró i va sortir disparada. La Policia Local i els Mossos d’Esquadra van acordonar l’atracció i la van tancar al públic, a més d’obrir una investigació per aclarir les causes de l’accident.