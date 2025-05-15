SUCCESSOS
Arrestat un jove al carrer Pau Claris de Lleida després d’una persecució
Diverses patrulles van iniciar la recerca del sospitós, que va ser localitzat i interceptat al carrer Pau Claris
La Guàrdia Urbana va arrestar ahir a la tarda al carrer Pau Claris, al Clot, un jove després d’una persecució. Pel que sembla es tractaria d’un adolescent d’uns 17 anys que suposadament havia robat minuts abans a la zona.
Diverses patrulles van iniciar la recerca del sospitós, que va ser localitzat i interceptat al carrer Pau Claris. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de furt. Hi van participar sis agents.