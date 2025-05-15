SEGRE

SUCCESSOS

Arrestat un jove al carrer Pau Claris de Lleida després d’una persecució

Diverses patrulles van iniciar la recerca del sospitós, que va ser localitzat i interceptat al carrer Pau Claris

Arrestat un jove al carrer Pau Claris de Lleida després d’una persecució
SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Guàrdia Urbana va arrestar ahir a la tarda al carrer Pau Claris, al Clot, un jove després d’una persecució. Pel que sembla es tractaria d’un adolescent d’uns 17 anys que suposadament havia robat minuts abans a la zona. 

Diverses patrulles van iniciar la recerca del sospitós, que va ser localitzat i interceptat al carrer Pau Claris. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de furt. Hi van participar sis agents.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking