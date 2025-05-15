URBANISME
Demolició de tres edificis al centre de Lleida per poder construir vint pisos per a joves
Primera de les 32 operacions que preveu la Paeria durant cinc anys al Barri Antic
Ahir va començar la demolició de tres edificis en ruïna del carrer Cavallers de Lleida, al solar del quals es construirà un bloc amb una vintena de pisos de lloguer assequible per a joves. Es tracta de la primera mesura prevista per la Paeria per ‘transformar’ el Centre Històric, d’un total de 32 operacions que vol desenvolupar en els propers cinc anys.
Operaris d’una empresa especialitzada van començar ahir els treballs de demolició de tres edificis en ruïna situats als números 34, 36 i 38 del carrer Cavallers de Lleida per poder construir entre 20 i 22 habitatges de lloguer assequible per a joves al solar resultant, que s’unirà amb el ja existent als números 28, 30 i 32. Es tracta d’una operació urbanística que lidera l’ajuntament, anunciada l’estiu passat, i que el govern municipal vol que sigui el punt de partida per reformar el Barri Antic. Així ho va assegurar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va remarcar que “la transformació del Centre Històric és irreversible”, i que en 5 anys preveuen portar a terme fins a 32 operacions en matèria d’habitatge, urbanisme, sostenibilitat i promoció econòmica a la zona una vegada s’adjudiqui el Pla de Barris de la Generalitat.
Sobre la construcció de nous habitatges a Cavallers, Larrosa va detallar que es farà en terrenys de propietat municipal i que el promotor que dugui a terme aquesta actuació tindrà un dret de gestió durant 50 anys. Va avançar que es prioritzarà que hi entrin a viure joves i que la construcció “portarà un temps i serà el promotor el que marcarà els terminis”. Aquests edificis són al costat de l’oratori dels Dolors i gairebé davant del Roser. El solar resultant serà de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana, i hi ha l’opció que surti a concurs si hi ha promotors privats interessats en l’operació o bé que s’adjudiqui directament si és una entitat sense ànim de lucre la que assumeix el projecte.
Pel que fa a les 32 operacions previstes en el pròxim lustre al Centre Històric, l’alcalde va concretar que formaran part del Pla de Barris de la Generalitat i se centraran en cinc eixos. “El primer serà la regeneració d’espais ja construïts per habilitar més habitatge; el segon serà la construcció de nous immobles com aquest de Cavallers; el tercer girarà entorn de la creació de més espais verds; el quart serà la promoció econòmica de la zona (com facilitar l’obertura de comerços); i el cinquè serà dotar d’equipaments el barri i espais d’atracció de la ciutat”, va detallar l’alcalde.
També va dir que traslladaran alguns serveis que hi ha al barri a d’altres zones de Lleida i planificaran una nova àrea residencial a la plaça del Dipòsit. Va afegir que, si bé les primeres actuacions es podran veure en els propers 5 anys, la totalitat del pla del Centre Històric es portarà a terme “en un termini d’entre 8 i 10”.
Noves troballes en l’excavació arqueològica de l’antic barri jueu
Els treballs per recuperar restes a l’antic barri jueu de Lleida, conegut com la Cuirassa, ja han donat fruits. Segons la Paeria, en aquesta segona excavació des que va obrir el complex el 2017, i que se centra en les restes de la casa del Pogrom, s’ha recuperat una volta que aguantava l’escala per accedir al primer pis de la construcció, una escala interior, un capitell de grans dimensions, un tambor cilíndric i les restes d’un antic finestral o galeria oberta amb arcs.
La casa del Pogrom era l’habitatge d’una pròspera família jueva que va ser incendiada pels cristians l’any 1391.