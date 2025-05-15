Es disparen el tràfic de drogues i els robatoris en vehicles a la ciutat de Lleida i baixen els delictes sexuals
La criminalitat a la ciutat creix un 4,5%, segons les dades del Ministeri d'Interior
La ciutat de Lleida ha registrat 2.119 fets delictius entre gener i març, un 4,5% més que al primer trimestre de l'any passat, segons el balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l'Interior. Els furts continuen sent la tipologia delictiva més freqüent a la capital del Segrià, amb 577 casos, un 1,4% més. L'àmbit que més s'ha disparat, però, és el tràfic de drogues, que ha passat de 3 a 17 fets, un 466% més. Les sostraccions de vehicles han repuntat un 26,3% i se n'han registrat 24 davant les 19 del primer trimestre del 2024. Per contra, els 15 delictes contra la llibertat sexual suposen un descens del 32% respecte als primers tres mesos de l'any anterior. Les agressions sexuals han passat de deu a set casos, un 30% menys.
L'estadística també recull una davallada de més del 40% dels robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions (88), mentre que els robatoris amb violència i intimidació han repuntat un 8,6%, fins als 88 casos. Com l'any anterior, el balanç no reflecteix cap cas d'homicidi o assassinat consumat a Lleida, però sí dues temptatives.
D'altra banda, les infraccions penals de l'àmbit de la cibercriminalitat es van reduir un 9,2%, fins als 384 casos. Aquí destaquen 341 estafes informàtiques –un 15% menys– i 43 fets considerats com altres ciberdelictes –un 95,5% més–. La suma de la criminalitat convencional i de la cibercriminalitat situa el nombre d'infraccions penals en 2.503, un 2,1% més. De mitjana, són gairebé 28 al dia.
Més agressions sexuals a la demarcació de Lleida
Al conjunt de la demarcació de Lleida, les infraccions penals han repuntat un 0,4% durant el primer trimestre en comparació amb el mateix període del 2024, amb 5.716 fets coneguts. Destaca l'increment d'un 31,3% de les agressions sexuals amb penetració, que han passat de 16 a 21 casos. El tràfic de drogues ha crescut un 50%, amb 45 fets coneguts.