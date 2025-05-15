INICIATIVA
Els vuit gossos dels Agents Rurals passen a ser agents reconeguts amb número identificatiu
La consellera d’Interior, Núria Parlon, presenta la nova organització del Grup Especial Caní
“Els vuit gossos dels Agents Rurals no només són una eina de treball sinó que passen a ser agents reconeguts al cos amb el seu Tip (número identificatiu). És un pas més en el reconeixement del seu treball.”
Així ho va assegurar aquest dimecres a Igualada la consellera d’Interior, Núria Parlon, que va presentar la nova organització del Grup Especial Caní (GEK9) dels Agents Rurals, un pas pioner a l’Estat que equipara l’estatus d’aquests gossos amb la resta d’agents del cos. Dos dels vuit gossos són a Lleida.
Els animals passen a ser propietat d’Interior fins que moren. Això suposa que el departament assumirà les despeses de manutenció i assistència veterinària fins al dia del decés, segons va explicar Parlon, que va dir que “cap altra unitat canina de cossos d’emergències té aquesta protecció, per la qual cosa aquests animals deixen de ser una eina de treball”.