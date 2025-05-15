SUCCESSOS
Empresonat per assaltar dos dones en tot just 10 minuts al barri de Cappont de Lleida
Va passar a l’avinguda de les Garrigues i és acusat d’arrossegar-les per arrancar-los cadenes d’or. Les dos víctimes, de 62 i 69 anys, van resultar ferides
El jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida va dictar el cap de setmana passat presó comunicada i sense fiança per a un jove de 24 anys acusat d’assaltar violentament dos dones de 62 i 69 anys amb tot just 10 minuts de diferència per robar-los cadenes d’or a Cappont, segons ha pogut saber aquest diari. El presumpte lladre va ser arrestat dijous passat com a suposat autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació.
Els assalts es van produir aquell mateix dia quan dos dones van ser assaltades a l’avinguda de les Garrigues. El primer robatori es va produir a les 14.40 hores quan un individu es va abalançar sobre una dona de 69 anys i va agafar fortament la cadena que portava al coll, arrossegant-la uns metres fins que va caure de genolls a terra.
Poc després, una dona de 62 anys que es trobava en una parada d’autobús amb el seu net va ser abordada per un home que la va agafar violentament del coll arrancant-li amb força dos cadenes d’or. Tant una víctima com l’altra van patir lesions. Amb la descripció que van fer les dones del sospitós i enregistraments de les càmeres de seguretat, els Mossos d’Esquadra van detenir un jove com a presumpte autor.
L’arrestat va negar que fos l’autor dels robatoris i va afirmar que en el moment dels assalts no era a Cappont. La Fiscalia va sol·licitar-ne l’ingrés a la presó mentre que l’advocat de l’investigat, Joan Argilés, es va oposar a aquesta mesura privativa de llibertat. La jutge va dictar presó provisional al considerar, entre altres aspectes, que existeix risc de fuga i de reiteració delictiva ja que té antecedents policials per delictes contra el patrimoni. Joan Argilés ha presentat un recurs perquè es revoqui aquesta mesura al·legant que el jove té arrelament ja que té feina, que només li consta un antecedent judicial quan era menor, que va ser un delicte lleu per una baralla i que hi ha incoherències en la declaració de les víctimes i la investigació policial.
Tres detinguts a Fraga pel robatori violent d’una cartera amb 500 €
La Guàrdia Civil va detenir dimecres de la setmana passada a Fraga tres joves d’entre 20 i 30 anys acusats d’assaltar un veí al qual van robar una cartera amb 500 euros i al qual suposadament havien intentat atropellar minuts abans després de discutir. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de violència amb intimidació. Pel que sembla, després de la discussió, els suposats autors van seguir la víctima amb el cotxe, van intentar atropellar-lo i el van acabar assaltant. Va patir ferides lleus. La intervenció dels agents va ser clau per localitzar i detenir els suposats autors i la devolució de la cartera i part dels 500 euros sostrets. Els tres van quedar lliures amb càrrecs després de passar a disposició però tenen prohibit atansar-se o comunicar-se amb el denunciant.