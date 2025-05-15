EQUIPAMENTS
La inundabilitat del barri de Cappont de Lleida també frena el nou CAP i la base del SEM a Copa d’Or
El projecte espera encallat un informe favorable de l’ACA, indica Salut. L’ajuntament va adjudicar al gener la redacció del projecte per construir un mur que haurà de rebaixar el risc
El risc d’inundabilitat del barri de Cappont de Lleida, que la Conferència Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) considera mitjà al fixar un període de retorn de 100 anys, no només està frenant la construcció del nou institut del barri o l’ampliació de l’escola Camps Elisis, sinó que també ha bloquejat el projecte del nou CAP i la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que Salut projecta a la zona de Copa d’Or. Una portaveu del departament indica que esperen un informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per poder licitar les obres.
Perquè la CHE rebaixi el risc d’inundabilitat i l’ACA avali aquests projectes, serà necessari ampliar un mur de contenció a la partida de Grenyana, entre altres actuacions menors. L’ajuntament va licitar la redacció del projecte el setembre passat per 144.956 euros i va adjudicar el contracte al gener.
El febrer del 2023, el llavors conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar que Salut aixecaria un gran edifici en un solar entre l’avinguda President Josep Irla i el carrer Àngel Moncusí que –a més del CAP i la base del SEM– allotjaria part de l’atenció pediàtrica de la ciutat, l’equip d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), la unitat d’Odontologia de la capital i l’equip territorial de salut pública del Segrià. Amb un pressupost estimat de 18 milions, es preveia iniciar les obres l’any passat per inaugurar el centre a finals del 2025. Tanmateix, els treballs encara no han començat a l’espera que l’ACA doni llum verda al projecte.
El febrer del 2024, el govern municipal va anunciar que la CHE revisaria la inundabilitat de Cappont fins a un període de retorn de 500 anys (probabilitat baixa), la qual cosa permetria desencallar els projectes sense la necessitat del mur de Grenyana. Tanmateix, l’ajuntament va informar el juliol passat que la CHE havia tornat a pujar el risc de retorn fins als 100 anys. Va demanar explicacions, i la Confederació va indicar que havia enviat els canvis a corporacions locals, diputacions i governs autonòmics perquè poguessin formular al·legacions.
Educació manté l’institut en el seu pla d’inversions
La construcció del futur institut de Cappont, reclamat pels veïns des de fa més de 40 anys, també està encallada per la inundabilitat del barri. No obstant, la Generalitat l’inclou en la llista dels centres educatius que preveu edificar en els propers 4 anys. Així ho va indicar la consellera d’Educació, Esther Niubó, el març passat en resposta parlamentària a una pregunta del diputat del PP Juan Fernández.
Les famílies es mostren “expectants” i algunes mostren més optimisme que d’altres. Tenen clar que sense el mur de Grenyana no es podrà construir el centre, i la seua preocupació més gran és que la tramitació es demori més enllà del 2029, quan caducaria el pressupost aprovat l’octubre del 2022. “Continuarem fent pressió i anirem demanant reunions a les autoritats”, assegura una portaveu de l’associació de famílies d’alumnes (AFA) de l’escola Francesco Tonucci.