Larrosa reclama que l’aeroport d’Alguaire tingui connexió ferroviària amb Lleida ciutat
Anuncia l’inici dels tràmits perquè Mercolleida absorbeixi Edullesa per garantir la seua viabilitat // El nou POUM preveu que Lleida tingui 27.000 nous habitatges i la seua aprovació inicial es farà aquest mandat
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha reclamat aquest matí que l’aeroport de Lleida tingui connexió ferroviària amb la ciutat a través de La Saira per millorar tant la mobilitat de persones com de mercaderies. Una reclamació que ha fet en la conferència "Lleida avança" al palau de congressos de la Llotja a la qual han assistit representants del teixit industrial, empresarial, polític i social de Lleida i la seua àrea d’influència i en la qual ha assegurat que la ciutat "experimentarà els canvis més importants dels últims trenta anys". També ha anunciat l’inici dels tràmits perquè Mercolleida absorbeixi la Estación Aduanera Lleidatana SA (Edullesa) per garantir la seua viabilitat econòmica i que el nou Pla de Ordenación Urbanística Municipal preveu que la ciutat tingui 27.000 nous habitatges el 2050 i que la seua aprovació inicial es durà a terme durant aquest mandat.
Respecte a la connexió ferroviària d’Alguaire, l’alcalde ha detallat que s'hauria de fer a través de La Saira i que l’enllaç seria d’uns 10 quilòmetres, "una inversió relativament senzilla de fer i que ja hauria d’estar a l’agenda dels governs de Madrid i Barcelona". Ha assenyalat que ja ha transmès aquesta necessitat "informalment" al departament de Territori i que aquesta infraestructura permetria dotar Lleida de més competitivitat en tenir connectat l’aeroport amb la futura estació intermodal de Torreblanca. En aquest sentit, ha posat com a exemple que "l’altre dia una empresa del sector fructícola de Lleida ens va dir que ha iniciat una línia d’exportacions al sud-est asiàtic i que ho volien fer per avió". Així mateix, ha dit que la connexió ferroviària a través de la Saira haurà d’estar reflectida en el nou POUM. Paral·lelament, Larrosa també ha demanat que l’ajuntament de Lleida sigui present en el consell d’administració de l’aeroport. "Tenim dos aeroports a Lleida, al pla i al Pirineu (amb referència al de la Seu d’Urgell) i no som presents en cap", ha asseverat l’alcalde. També en matèria de mobilitat ha reclamat una vegada per sempre que Lleida tingui una xarxa de Rodalies i que l’autovia A-14 garanteixi una connexió directa de Lleida amb França.
En relació amb l’absorció d’Edullesa per part de Mercolleida, ha recordat que l’estació duanera "està patint un procés de contracció i després de consultar a líders del sector de la internacionalització i els consellers de Mercolleida hem vist que la coincidència és absoluta i unànime". Ha afegit que per a aquesta que l’absorció sigui una realitat estan ultimant l’anàlisi econòmica i les auditories per determinar quin és el procés a seguir". Sobre Mercolleida, també ha dit que preveuen establir vincles amb els mercats llatinoamericans "arran d’una proposta que ens ha fet el govern de Costa Rica".
Quant al planejament urbà, ha remarcat que actualment la ciutat té capacitat per fer 3.865 habitatges assequibles i que ha cedit terrenys a la Generalitat per fer-ne unes altres 136. En relació amb el Centre Històric, ha detallat que preveuen recuperar fins 700 habitatges i que el pla integral per a aquest barri preveu dotar-lo d’"oferta comercial especialitzada i de qualitat pensada per als veïns i per atreure recursos de caràcter turístic, de restauració i hostaleria." Quant al parc comercial de Torre Salses, s’ha limitat a dir que la seua llicència d’obres està en tràmit, que és una qüestió reglada i que "l’oferta comercial que pugui plantejar una empresa privada no és de la meua incumbència". Sobre el POUM ha dit que per al 2050 preveu dotar a la ciutat de 27.000 nous habitatges, que preveuen presentar el document abans d’aquest estiu i que la seua aprovació inicial es farà aquest mandat.
Altres qüestions que ha destacat durant la seua conferència són que Lleida disposarà de sis milions de metres quadrats de sòl industrial en els propers anys, que és la segona ciutat de Catalunya amb més concentració d’empreses tecnològiques i que la Paeria ha reduït a la meitat el termini, a 58 dies, els terminis per autoritzar activitats econòmiques. També ha informat que estan en tràmits perquè la ciutat pugui acollir la cimera hispanoandorrana amb l’aval de l’Estat i que l’Institut Municipal d’Ocupació ajudarà a garantir mà d’obra especialitzada i que ja ho està fent amb una empresa que ho ha sol·licitat formalment.