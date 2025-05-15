La nova especialitat MIR d'Urgències podria oferir unes 30 places a Catalunya a partir de l'any que ve
El SEM atén 85.000 incidents a la regió sanitària de Lleida i 19.000 a la de l'Alt Pirineu el 2024
La nova especialitat de Medicina d'Urgències i Emergències, aprovada l'estiu passat pel govern espanyol, podria oferir una trentena de places per a residents MIR a Catalunya de les 500 que hi ha previstes cada any al conjunt de l'Estat. Així ho ha estimat el director mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Jorge Morales, que s'ha mostrat confiat que els residents ja puguin triar aquesta especialitat en la convocatòria del pròxim setembre i sigui una realitat de cara a l'any 2026 o 2027. Morales n'ha parlat en el marc de la 8a edició de la jornada MIR/IIR a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha detallat que el SEM va atendre uns 85.000 incidents a la regió sanitària de Lleida i uns 19.000 a la de l'Alt Pirineu el 2024.
El director mèdic del SEM ha subratllat que, ara com ara, l'estimació és que s'ofereixin unes 500 places de la nova especialitat al conjunt de l'Estat i que "és probable que siguin entre 27 i 30 places a Catalunya". Amb tot, Morales ha admès que encara no hi ha xifres oficials i que no saben si això ja es materialitzarà al MIR del 202. En tot cas, ha explicat que esperen que aquesta oferta ja estigui disponible a les inscripcions del setembre vinent.
Morales ha recordat que l'estat espanyol és un dels pocs que no compten amb aquesta especialitat mèdica a Europa i ha defensat que permetrà continuar donant "una atenció de molt alta qualitat", perquè estarà "enfocada" en allò que passa als malalts. En aquest sentit, el director mèdic del SEM ha subratllat que l'especialitat permetrà escurçar i enfocar la formació, sense que els professionals s'hagin de formar "dos o tres anys més" per assolir competències en urgències o emergències mèdiques.
Per la seva banda, la directora d'infermeria del SEM, Yolanda Ferreres, ha assenyalat que l'objectiu ha de ser també la creació d'aquestes especialitats per a les infermeres, un col·lectiu que ha recordat que només en té sis de reconegudes i que "està convençut que fa falta fer-ho en l'àmbit de les emergències".
El SEM atén més de 100.000 incidents a la demarcació de Lleida el 2024
El SEM ha presentat l'especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències a la 8a edició de les jornades MIR/IIR de la regió sanitària de Lleida, on residents han compartit alguns dels casos clínics més rellevants que han atès durant les guàrdies en què han format part de l'equip assistencial.
L'any passat, el SEM va atendre al voltant de 85.000 incidents a la regió sanitària de Lleida i 19.000 a la de l'Alt Pirineu, una mica més del 4% del total a Catalunya. Aquestes dades inclouen les assistències no presencials que es duen a terme a través del 061 i que no requereixen l'activació d'una ambulància.
En aquest context, el director mèdic, Jorge Morales, ha situat l'adaptació al canvi poblacional com el gran repte del SEM en l'actualitat, atès que en dues dècades s'ha passat d'atendre sobretot malalts amb traumatismes a "cada cop més malalts crònics i mèdics", segons ha explicat. Alhora, ha indicat que el servei s'adapta cada cop més a la demanda d'immediatesa de la ciutadania --sobretot els més joves-- amb atenció telefònica i vídeo consultes, entre altres.