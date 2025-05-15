Noves troballes en l’excavació arqueològica del vell barri jueu de Lleida
La nova fase d’excavació a La Cuirassa descobreix estructures arquitectòniques clau d’un habitatge destruït en 1391, reforçant els esforços per preservar el llegat sefardita a la ciutat
La segona fase d’excavació arqueològica a l’antic barri jueu de Lleida, conegut com a La Cuirassa, està revelant importants descobriments històrics. Segons la Paeria, els treballs actuals, centrats en la denominada casa del Pogrom, han permès recuperar diversos elements arquitectònics de gran valor, com una volta que sostenia l’escala d’accés al primer pis, una escala interior, un capitell de considerables dimensions, un tambor cilíndric i les restes d'allò que sembla ser un antic finestral o galeria oberta amb arcs.
Aquestes troballes donen nova llum sobre la distribució i característiques d’aquest habitatge, que va pertànyer a una pròspera família jueva abans de ser incendiada pels cristians en els violents successos de 1391.