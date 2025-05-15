EQUIPAMENTS
Part del mercat de Ronda, sense llum unes hores per una avaria
Una incidència va provocar ahir que part del mercat de Ronda-Fleming estigués parcialment sense llum durant diverses hores. L’únic paradista que queda en aquest equipament, el peixater Jaume Soria, va dir que “des de primera hora del matí hem estat sense llum i hem trucat diverses vegades a l’ajuntament perquè busqués una solució perquè no pot ser que un mercat municipal estigui en aquestes condicions”. Sobre això, fonts municipals van assenyalar que el subministrament va fallar “per un petit problema amb el diferencial de la instal·lació elèctrica” i que tècnics municipals van anar a revisar-ho ahir al matí i van solucionar la incidència. Van afegir que “la falta de llum només ha afectat part de l’equipament però no la peixateria, que ha tingut llum tot el matí”. Val a recordar que la Paeria preveu portar a terme una reforma integral en aquest mercat i que Soria preveu tancar la parada aquest estiu. El grup de Vox va assegurar que el mercat va estar “més de 48 hores sense llum” i que va afectar “greument” la peixateria.