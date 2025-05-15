Renfe oferirà dos noves circulacions AVE directes entre Barcelona i Madrid, sense aturada a Lleida
Amb els nous serveis hi haurà 56 freqüències de Renfe els dijous
Renfe posarà en marxa a partir del 22 de maig dos noves circulacions d'AVE directes, sense parades intermèdies, entre Barcelona i Madrid els dijous. Amb aquests nous serveis, hi haurà 56 freqüències d'alta velocitat el quart dia de la setmana, 28 per sentit, convertint aquest dia en el qual tindrà un major nombre de circulacions.
En concret, hi haurà 21 serveis directes, connectant les dos ciutats en poc més de dos hores i mitja. El nou AVE Madrid-Barcelona sortirà a les 13:57 h des de l'estació de Puerta de Atocha-Almudena Grandes, amb arribada a les 16:34 h a Barcelona Sants. En sentit contrari, el tren sortirà a les 14:25 h des de Sants amb arribada a les 17:01 h a Atocha.