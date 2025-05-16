ENSENYAMENT
Educació recula i no tancarà una línia d’ESO a l'institut Maria Rúbies de Lleida
Després de les protestes de les famílies dels tres col·legis públics de la Bordeta
La conselleria d’Educació ha optat finalment per no tancar una línia d’ESO de l’institut Maria Rúbies de la Bordeta de Lleida, com tenia previst al principi de cara al curs vinent. Així ho va comunicar dimecres al centre i aquest, a les famílies d’alumnes de les escoles públiques del barri (Parc de l’Aigua, Enric Farreny i Joan Maragall), que van expressar la seua satisfacció per mantenir les quatre línies i poder acollir tots els alumnes de la Bordeta que van escollir aquest centre de Secundària.
El director, Ramon Segura, va destacar que la mobilització dels pares d’alumnes ha estat “clau” per al canvi de criteri del departament, que havia planificat una oferta de només tres línies, que es van veure desbordades per més preinscripcions de les que esperava. “S’ha aconseguit el que era lògic”, va remarcar Segura.
Per la seua part, la presidenta de l’AFA del col·legi Parc de l’Aigua, Laura Cortés Teixidó, va afirmar que, com a representant de les famílies dels tres centres públics de Primària, “volem mostrar el nostre agraïment al delegat d’Educació perquè gràcies al seu compromís i dedicació ha aconseguit mantenir la quarta línia al Maria Rúbies, que és el que el barri volia i així es va demostrar amb la recollida de gairebé 1.800 firmes”. Va estendre el seu agraïment “a l’edil d’Educació i al regidor de barri, perquè ens han escoltat i ens han donat suport”. “Les famílies estem molt contentes”, va subratllar. Per aquesta raó, estan estudiant convertir la jornada reivindicativa, familiar i festiva prevista per reclamar no tancar la línia en un acte de celebració per conservar-la.
És la segona vegada que Educació rectifica una previsió en aquesta preinscripció, ja que va decidir mantenir les dos línies de les escoles Espiga i Alba arran de les protestes de les seues comunitats educatives.
Congrés a la UdL amb mig miler de ‘petits científics’
Mig miler d’alumnes d’entre vuit i dotze anys de deu escoles de Lleida participen ahir i avui a la Universitat de Lleida (UdL) en el congrés Anna Gené: Fem ciència a l’escola, organitzat per la facultat d’Educació, el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià i el departament d’Educació.
Van presentar els treballs d’investigació que han desenvolupat al llarg del curs amb els seus tutors i que estan relacionats amb el medi ambient, la nutrició o la solidaritat.