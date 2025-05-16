SALUT
Nova especialitat MIR d’Urgències amb 30 places previstes a Catalunya
Les primeres es convocarien el 2026 o el 2027
La nova especialitat mèdica a Urgències i Emergències, aprovada l’estiu passat pel ministeri de Sanitat, podria oferir les seues primeres places l’any que ve –a la convocatòria MIR del setembre vinent– o a la de 2027 a tot estirar. Serà de quatre anys i “s’estima oferir unes 500 places a l’Estat, de les quals entre 27 i 30 a Catalunya”, va explicar ahir el director metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Jorge Morales, en el marc de la vuitena jornada MIR/IIR que es va celebrar a l’hospital Arnau de Vilanova.
Morales va explicar que encara no hi ha xifres oficials i va recordar que l’Estat és un dels pocs d’Europa que encara no compta amb aquesta especialitat. “Permetrà continuar oferint una atenció enfocada i de molt alta qualitat”, va assegurar.
Per la seua part, la directora d’infermeria del SEM, Yolanda Ferreres, va explicar que el seu col·lectiu només té sis especialitats reconegudes i va lamentar que “històricament no s’ha considerat que les infermeres hagin de ser especialistes, però les infermeres de l’UCI fan treballs molt diferents que les de quiròfans, per exemple”.
En un altre ordre, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre ahir els dos recursos que quedaven pendents en el gran contracte del transport sanitari de forma favorable al contractista, el SEM, que preveu adjudicar els lots la setmana que ve sense cap canvi. A Lleida han guanyat les actuals concessionàries, Ivenom Ambulancias Egara al pla i Transport Sanitari de Catalunya (TSC) al Pirineu.
D’altra banda, el departament de Salut treballant en un reglament per multar les agressions físiques i verbals a sanitaris.
El SEM va atendre més de 104.000 emergències a Lleida el 2024
El SEM va atendre més de 85.000 incidents a la regió sanitària del pla i 19.000 a la del Pirineu l’any passat, sumant-ne més de 104.000 a tota la demarcació (el 4,7% del total de Catalunya), entre els quals s’inclouen les assistències presencials i les no presencials que es van atendre telefònicament a través del 061 i no van requerir l’activació d’una ambulància. Les dades es van donar a conèixer a la jornada de l’Arnau, on també es va assenyalar que un total de 1.830 residents de medicina (MIR) i infermeria (IIR) van fer part de la seua rotació al SEM entre els anys 2021 i 2024, tant a les ambulàncies com a la central de coordinació sanitària (CECOS).