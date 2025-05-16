TRIBUNALS
Suspenen 3 anys de presó a un pederasta que va abusar de la seua filla, la maltractava, s'exhibia sexualment i tenia porno infantil
En un judici per conformitat a l’Audiència, a canvi de complir diverses condicions durant un lustre
L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce en un judici de conformitat un home a tres anys i nou mesos de presó i a uns altres cinc de llibertat vigilada per abusar de la seua filla menor d’edat, exhibir-se sexualment davant d’ella, tenir pornografia infantil i maltractar-la. Tanmateix, la pena del pederasta va quedar suspesa durant un període de cinc anys condicionat al fet que no torni a delinquir durant aquest termini, pagui una multa 1.638 euros, indemnitzi la víctima amb 6.000 euros i superi un programa formatiu d’educació sexual. Els fets van tenir lloc a Balaguer. La víctima va denunciar el seu pare el 2021 i va afirmar que els fets s’havien estat produint des del 2012, quan només tenia vuit anys.
La vista oral per conformitat a l’Audiència es va celebrar després que la Fiscalia –que inicialment sol·licitava una condemna de set anys i mig de presó i uns altres 15 de llibertat vigilada–, l’acusació particular i la defensa arribessin a un acord. El judici estava assenyalat per a les 9.30 hores i va acabar fent-se a les 11.15. L’acusat li van aplicar les circumstàncies atenuants de reparació del mal –ahir mateix va abonar 800 euros dels 6.000 per rescabalar la víctima– i d’un trastorn mental que es considera que afectava la seua capacitat volitiva.
D’aquesta forma, es considera provat que l’acusat va fer tocaments a la seua filla, s’exhibia davant d’ella amb actes de caràcter sexual, tenia en diferents dispositius vídeos i imatges de pornografia infantil i en una ocasió, amb motiu d’una discussió, la va agafar del coll i la va empènyer contra una paret.
Concretament, per un delicte continuat d’abús sexual a menor de 16 anys va ser condemnat a dos anys de presó, a cinc de llibertat vigilada, a sis sense poder treballar amb menors i a una prohibició d’aproximació de 500 metres i comunicació amb la víctima durant quatre anys. Pel delicte de tinença de pornografia infantil se li va imposar sis mesos de presó. Per un delicte d’exhibicionisme va ser condemnat a sis mesos de presó, sis anys sense poder tenir activitats amb menors i una ordre d’allunyament de la víctima d’uns altres quatre anys. Finalment, per un delicte de maltractament en l’àmbit familiar, va acceptar nou mesos de presó, dos d’allunyament i dos sense tinença d’armes. També una indemnització de 6.000 euros.